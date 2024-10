Süßer Energiekick für zwischendurch: Mandel-Zimtkugeln

Gehörst du auch zu den Menschen, die gerne snacken? Ich bin auf jeder Fall eine von ihnen und nasche am liebsten Süßes zwischendurch. Eine tolle Alternative zu Schokolade und Co. sind Energy Balls. Die lassen sich wunderbar selber herstellen und sind obendrein meist noch gesünder als andere Snacks. Eine leckere Variante sind diese Mandel-Zimtkugeln.

Mandel-Zimtkugeln: gesund, lecker, schnell gemacht

Energy Balls kannst du aus vielen unterschiedlichen Zutaten zubereiten. Oft bestehen sie aus Haferflocken, Nüssen, Samen oder Trockenfrüchten. Das Gute ist, dass man bei der Zubereitung auf Zucker verzichten kann, was die Bällchen zu einer gesunden Option als Snack macht.

Sie lassen sich außerdem gut auf Vorrat zubereiten und im Kühlschrank oder sogar im Gefrierschrank aufbewahren, wo sie bis zu ein paar Wochen haltbar bleiben.

Die Zutaten für Mandel-Zimtkugeln sind überschaubar, aber in ihrer Kombination einfach unschlagbar. Du benötigst Datteln, Mandeln, Zimt und Mandelmus. Verknete alles zu einer krümeligen Masse miteinander und forme kleinen Kugeln daraus. Backe diese anschließend für rund 10 Minuten im Ofen. Zum Schluss kannst du sie ganz nach Geschmack in Kokosraspeln wälzen oder mit Puderzucker bestreuen. Dafür sollten sie noch leicht warm sein, so haftet beides besser an ihnen.

Die Mandel-Zimtkugeln bestechen durch ihre Einfachheit. Du kannst sie in kürzester Zeit zubereiten, und der Teig lässt sich wunderbar variieren und verfeinern. Und auch für Kinder sind sie ein toller und gesunder Snack. Lass dir von ihnen doch gleich beim Backen helfen.

Probiere auch die Apfel-Energy-Balls oder die Dattel-Kakao-Kugeln aus. Mit den

Dattel-Hafer-Energy-Balls kannst du ebenfalls ohne Reue snacken.