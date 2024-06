Dattel-Hafer-Energy-Balls: Diese Powerkugeln haben’s in sich

Es gibt kaum einen passenderen Namen für unsere Dattel-Hafer-Energy-Balls, denn die kleinen Kugeln versorgen dich mit reichlich Energie und Vitaminen. Die Zubereitung der leckeren Energy Balls nehmen dafür kaum Kraft in Anspruch, denn das dauert nur zehn Minuten und geht in drei einfachen Schritten. Der perfekte Snack für unterwegs!

Dattel-Hafer-Energy-Balls: ein gesunder und lecker Snack

Wenn dich die sonnigen Tage aufs Fahrrad locken oder du durch Wald und Flur wanderst, brauchst du Energie. Du könntest zu Müsliriegeln mit allerlei Zucker und Zusatzstoffen greifen. Doch zur gesunden Aktivität unter freiem Himmel gehört eigentlich auch ein gesunder Snack, oder? Wenn schon, denn schon. Die Dattel-Hafer-Energy-Balls kommen da gerade recht. Du kannst sie wunderbar im Vorfeld deines Ausflugs vorbereiten.

Aber auch im stressigen Alltag sind Dattel-Hafer-Energy-Balls ein toller Snack für zwischendurch. Ob im Büro, auf der Baustelle oder auf dem Pausenhof, die süßen Kugeln sind schnell und unkompliziert vernascht. Sie versorgen dich mit einer ordentlichen Portion Kalzium, Magnesium und Kalium. Auch Hafer tut dir gut, denn das Getreide ist ein wahres Superfood. Es enthält neben den genannten Mineralien noch Eiweiß, Kupfer, Zink, Phosphor und die Vitamine K, B1 und B6.

Die dritte Zutat im Bunde sind Nüsse. Da kannst du entweder zu Walnüssen oder Haselnüssen greifen. Auch diese sind supergesund und enthalten Eiweiß, Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren. Unsere Dattel-Hafer-Energy-Balls sind also das Beste, was du dir in der Pause als schnellen Snack gönnen kannst. Danach geht’s mit Schwung weiter!

Ein anderer energiereicher Snack für unterwegs sind unsere Cranberry Energy Balls. Die schmecken dank der Cranberry säuerlich-fruchtig. Die Carrot Cake Energy Balls erinnern an Karottenkuchen, sind aber trotzdem gesund. Auch die Dattel-Kakao-Kugeln sind ein toller Snack mit schokoladiger Note.