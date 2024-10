Kürbis-Flan: leckeres Dessert für herbstliche Menüs

Wenn die Blätter von den Bäumen fallen, die Tage kürzer werden und ein kühler Wind weht, gibt es nichts Besseres als ein Dessert, das Körper und Seele wärmt. Kürbis gehört untrennbar zum Herbst – sei es in der Suppe, im Kuchen oder, wie in diesem Fall, in einem herrlich cremigen Kürbis-Flan. Dieses Dessert ist nicht nur unwiderstehlich lecker, sondern auch eine wahre Hommage an den Herbst.

Kürbis-Flan: herbstlicher Nachtisch

Flan, oder auch Crème Caramel genannt, stammt ursprünglich aus der spanischen und lateinamerikanischen Küche. Es handelt sich um eine Art gestockten Pudding, der auf Eibasis zubereitet wird. Typischerweise wird Flan mit einer Schicht aus Karamellsoße serviert, die beim Wenden der Form über den Pudding läuft und ihm einen köstlichen, karamelligen Geschmack verleiht.

Das Besondere an Flan ist seine seidige, cremige Textur, die fast auf der Zunge schmilzt. Die klassische Version des Flans besteht aus Zucker, Eiern und Milch. Aber wie bei vielen Desserts gibt es auch hier unzählige Varianten. Unser Rezept für einen Kürbis-Flan gibt dem Klassiker eine herbstliche Note mit warmen Aroma, das perfekt mit dem Zimt und der Karamellsoße harmoniert. Muskatnuss, Vanilleextrakt und Ingwer runden den Kürbis-Flan perfekt ab. Der Kürbis-Flan wird mit Sternanis und ein paar Zimtstangen wunderbar in Szene gesetzt.

Der Kürbis-Flan wird im Wasserbad gebacken. Das Wasser sorgt dafür, dass er gleichmäßig und sanft gegart wird, ohne dass er austrocknet oder Risse bekommt. Dafür stellst du die Förmchen in eine Auflaufform und füllst sie etwa zur Hälfte mit heißem Wasser auf. So backt der Flan schonend bei niedriger Temperatur und bleibt schön zart.

