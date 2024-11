Kürbis-Lassi: cremiger Herbstdrink für Zwischendurch

Warme Getränke im Herbst kann jeder, doch manchmal muss es auch in der kühlen Jahreszeit etwas Erfrischendes sein. Und das am besten mit unserem Lieblingsgewächs, dem Kürbis. Die Rede ist von einem leckeren Kürbis-Lassi! Mit ein paar Gewürzen schnell zusammengemixt, startest du wunderbar in den Tag. Doch auch als Erfrischung für Zwischendurch schmeckt der Lassi himmlisch.

Kürbis-Lassi: einfaches Rezept

Lassi ist ein traditionelles indisches Joghurtgetränk, das sowohl in süßer als auch in salziger Variante genossen wird. In Indien dient es als erfrischende Begleitung zu scharfen Speisen. Das wohl bekannteste Lassi ist das Mango-Lassi – ein fruchtig-süßer Klassiker. Doch warum nicht mal experimentieren? Mit saisonalen Zutaten wie Kürbis kannst du eine herbstliche Variante zaubern, die den klassischen Lassi in ein neues Licht rückt.

Um deinen Kürbis-Lassi zubereiten zu können, brauchst du Kürbispüree. Den kannst du im Netz bestellen oder in gut sortierten Supermärkten kaufen. Oder aber du bereitest das Kürbispüree ganz einfach selbst zu. Alles, was du brauchst, ist ein Hokkaido-Kürbis (oder ein anderer Speisekürbis). Wasche ihn gründlich, entferne die Kerne und schneide ihn in Stücke. Gare die Kürbisstücke entweder im Backofen (bei 180 °C für ca. 25 Minuten) oder dämpfe sie im Topf, bis sie weich sind. Püriere den Kürbis anschließend mit einem Mixer zu einer glatten Masse. Fertig ist dein hausgemachtes Kürbispüree!

Besonders praktisch: Du kannst das Püree portionsweise einfrieren und für weitere Herbstrezepte verwenden, wie Suppen, Kuchen oder noch mehr Kürbis-Lassi.

Mixe nun das Kürbispüree mit Naturjoghurt und kalter Milch. Gib Honig, Zimt, Vanilleextrakt und gemahlenem Ingwer hinzu. Auch Eiswürfel kommen in den Mixer. Fertig püriert ergibt diese Mischung einen herrlich cremigen und erfrischenden Kürbis-Lassi. Prost!

Erfrischend geht’s auch mit diesem Iced Pumpkin Spice Latte weiter. Ein warmer Kürbis-Latte schmeckt aber auch hervorragend. Und wenn’s mal mit Schuss sein darf: Ein Kürbis-Martini schmeckt geschüttelt, nicht gerührt.