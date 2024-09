Diese leckere Kürbis-Linsen-Suppe ist die Herbstsuppe schlechthin

Hurra, hurra, der Herbst ist da – unsere Kürbis-Linsen-Suppe duftet wunderbar! Und ich habe jetzt einen Ohrwurm von diesem bekannten Kinderlied. Diese Suppe gibt genauso wie das Lied ein Gefühl von wohliger Gemütlichkeit. Sie wärmt von innen, wenn du nach einem stürmisch-grauen Tag nach Hause kommst und es dir auf dem Sofa bequem machen willst. Dazu ein guter Thriller, entweder als Buch oder Film, und die Herbst-Zelebrierung kann losgehen.

Kürbis-Linsen-Suppe: nicht nur lecker, auch gesund

Abgesehen von dem unschlagbar cremigen und aromatischen Geschmack dieser Kürbis-Linsen-Suppe ist sie außerdem ziemlich gesund. Kürbisse sind nämlich ein kleines Nährstoffwunder! Der leuchtend orangefarbene Hokkaido-Kürbis, den wir hier verwenden, ist reich an Beta-Carotin, einer Vorstufe von Vitamin A, das für gesunde Augen und eine starke Immunabwehr wichtig ist. Außerdem enthält er viele Ballaststoffe, die die Verdauung unterstützen.

Für diese Kürbis-Linsen-Suppe eignet sich besonders der Hokkaido-Kürbis, da man seine Schale mitessen kann. Das spart nicht nur Zeit bei der Zubereitung, sondern sorgt auch für eine Extraportion Nährstoffe. Alternativ kannst du auch Butternut-Kürbis verwenden, der ebenfalls eine cremige Konsistenz und einen leicht nussigen Geschmack hat.

Doch auch der zweite im Bunde, Linsen, sind gesunde Kraftpakete voller Eiweiß. Die roten Linsen, die wir für unsere Kürbis-Linsen-Suppe verwenden, haben im Gegensatz zu vielen anderen Sorten praktischerweise eine besonders kurze Garzeit. Linsen sind außerdem reich an Ballaststoffen, Eisen und B-Vitaminen. Rote Linsen lösen zudem sich beim Kochen auf und sorgen für eine wunderbar cremige Textur in Suppen – genau das, was wir für unser Gericht brauchen.

