Kürbis-Mac-and-Cheese: amerikanischer Klassiker mit herbstlichem Twist

Kannst du dich noch an dein erstes Mal Mac-and-Cheese erinnern? Ich ja. Eine Freundin lud mich zum Essen ein und servierte eine große Portion des amerikanischen Klassikers. Und was soll ich sagen? Ich war schon beim ersten Bissen hin und weg. Dieses weiche und cremige, intensiv nach Käse schmeckende Gericht, hat es mir direkt angetan. Ein bisschen erinnert Mac-and-Cheese an unseren Käse-Nudel-Auflauf, nur dass die amerikanische Variante noch viel besser schmeckt. Mit Kürbispüree kannst du das Gericht einfach der Jahreszeit anpassen und ihm eine herbstliche Note verpassen. Probier es doch gleich mal aus.

Rezept für Kürbis-Mac-and-Cheese

Mac-and-Cheese gehört wohl zu den bekanntesten Köstlichkeiten der amerikanischen Küche. Passend zum Herbst bekommt der Klassiker von uns ein kleines Upgrade. Wir schnappen uns einen Kürbis, machen daraus ein Püree und verfeinern damit das Nudelgericht einfach in ein herbstliches Kürbis-Mac-and-Cheese. Das bringt eine nussige Note in die Soße ist auch noch schnell gemacht.

Die wichtigste Zutat eines gelungenen Mac-and-Cheese ist eindeutig der Käse. Wir verwenden gleich zwei verschiedene Sorten: Cheddar und Mozzarella. So wird die Soße besonders cremig. Auch auf die richtigen Nudeln kommt es an und das müssen selbstverständlich Makkaroni sein. Für das Kürbis-Mac-and-Cheese gehört natürlich noch ein Kürbispüree dazu. Das kannst du schnell selbst zubereiten, indem du Hokkaido-Kürbis würfelst und weich kochst. Anschließend pürierst du alles fein und fertig ist dein selbst gemachtes Kürbispüree. Alternativ kannst du es auch kaufen und dir so einen Arbeitsschritt sparen. Mische Nudeln mit der Soße, gib alles in eine Auflaufform und backe das Kürbis-Mac-and-Cheese, bis oben eine goldbraune Kruste entsteht. Mmmhh, ein besseres Wohlfühlgericht im Herbst gibt es nicht.

Übrigens, Mac-and-Cheese lohnt sich auch in der klassischen Variante. Noch mehr Nudel-Käse-Genuss gibt es mit Tortellini in Käse-Sahnesoße oder mit dem One-Pot-Gericht Feta-Pasta.