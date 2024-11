Kürbis-Ziegenkäse-Tarte: leckere Feierabendküche

Auch wenn es um uns herum schon überall deftige Kohlgerichte gibt, es ist immer noch Kürbissaison und wir sind mit dem orangenen Gemüse noch nicht ganz durch. Es gibt auch einfach zu viele Köstlichkeiten, die man daraus zubereiten kann. So wie diese Kürbis-Ziegenkäse-Tarte, die aus einem knusprigen Boden und würziger Füllung besteht.

Rezept für Kürbis-Ziegenkäse-Tarte

Tartes sind etwas Wunderbares. Du schiebst eine Tarteform, gefüllt mit einem Mürbeteigboden und einer herzhaften Füllung in den Ofen. Heraus kommt dabei ein herzhafter Kuchen, der knusprige und weich-cremige Konsistenzen perfekt miteinander verbindet. Für unsere Kürbis-Ziegenkäse-Tarte kombinierst du einen knackigen Boden mit cremiger Sahne, aromatischem Kürbis und würzigem Ziegenkäse. Probier die Tarte unbedingt einmal aus.

Kümmere dich zuerst um den Teig. Der besteht aus Mehl, kalter Butter, einer Prise Salz und einem Ei. Vermische die Zutaten miteinander und knete daraus am besten mit den Händen schnell einen glatten Teig. Den rollst du zu einer Kugel, die du in Frischhaltefolie wickelst und dann erst einmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank zum Ruhen legst.

Währenddessen bereitest du den Kürbis zu. Wasche ihn, entferne die Kerne und schneide ihn in mundgerechte Würfel. Beträufle diese mit Olivenöl und würze mit Salz und Pfeffer. Die Würfel kommen dann für 15 Minuten in den Ofen.

In der Zwischenzeit ist auch der Teig soweit, um weiter verarbeitet zu werden. Rolle ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und drücke ihn dann in einer gefetteten Tarteform fest. Stich den Boden ein paar Mal mit einer Gabel ein und backe ihn für knapp zehn Minuten vor.

Die Zeit, die der Teig vorbackt, kannst du nutzen, um die Füllung zuzubereiten. Hierfür vermischst du Eier, Sahne und Ziegenfrischkäse in einer Schüssel zu einer glatten Masse und schmeckst mit Thymian, Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab. Nun musst du den Kürbis nur noch auf dem Teig verteilen, alles mit der Ei-Sahne-Mischung übergießen und die Tarte für weitere 30 Minuten backen. Sie ist gut, wenn die Ei-Masse gestockt ist und eine leicht gold-braune Farbe angenommen hat. Die Tarte kommt sehr heiß aus dem Ofen, lass sie daher vor dem Servieren kurz abkühlen.

Abwechslung gesucht? Probiere auch unsere Zucchini-Tarte-Tatin, diese Hüttenkäse-Zwiebel-Tarte oder die Variante aus Blätterteig mit Birne und Blauschimmelkäse.