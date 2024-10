Kürbissuppe mit Hackbällchen: herbstliches Wohlfühlgericht

Wasche für die Suppe den Hokkaido-Kürbis gründlich, halbiere ihn und entferne die Kerne. Schneide den Kürbis in kleine Würfel. Schäle die Kartoffel und die Karotten, und würfle sie ebenfalls klein. Schäle die Zwiebel und die Knoblauchzehen und hacke beides fein.

Wasche für die Suppe den Hokkaido-Kürbis gründlich, halbiere ihn und entferne die Kerne. Schneide den Kürbis in kleine Würfel. Schäle die Kartoffel und die Karotten, und würfle sie ebenfalls klein. Schäle die Zwiebel und die Knoblauchzehen und hacke beides fein.