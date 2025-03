Lachs-Gnocchi-Pfanne: leckeres One-Pan-Gericht

Am Wochenende hält sich die Lust, groß zu kochen, oft in Grenzen. Man hat schließlich anderes zu tun, wie Wohnungsputz, die Kinder zum Sport zu fahren oder den Wochenendeinkauf. Und wenn man ehrlich ist, ein bisschen Freizeit genießen wäre auch nicht schlecht. So viel unterwegs zu sein macht aber Hunger und genau dafür gibt es einfache und schnelle Gerichte, für die du nicht stundenlang in der Küche stehen oder ein Küchen-Profi sein musst und die dazu noch allen schmecken. Bestes Beispiel: diese Lachs-Gnocchi-Pfanne.

Familienessen: Lachs-Gnocchi-Pfanne

Bist du wie wir von Leckerschmecker ein Fan einfacher Pfannengerichte, die aber trotzdem ordentlich etwas hermachen? Dann bist du hier gerade genau richtig, wir kochen nämlich eine unkomplizierte Lachs-Gnocchi-Pfanne. Die ist in maximal 25 Minuten zubereitet und die Anzahl an Zutaten ist übersichtlich. Wir verwenden gern bereits fertige Gnocchi ohne Füllung aus dem Supermarkt. So steht das Essen noch schneller auf dem Tisch. Für unser Pfannengericht braten die sie lediglich ein paar Minuten an, bis sie leicht goldbraun sind. Dann nehmen wir sie wieder heraus und bereiten in der Pfanne die Soße zu. Wie du siehst, unsere Lachs-Gnocchi-Pfanne ist auch noch ein One-Pan-Rezept, mit dem du dir einen riesigen Berg Abwasch sparst.

Für die Soße dünstest du Knoblauch an und gibst anschließend die Lachswürfel zum Anbraten hinzu. Sind diese goldbraun, löschst du schon mit Brühe und Sahne sowie etwas Zitronensaft ab. Bevor die Tomaten und die Gnocchi hineinkommen, muss die Soße aber erst ein paar Minuten einkochen. Danach fehlen nur noch der gehackte Dill und die Gewürze – fertig!

Unser Rezept ist für zwei Personen ausgelegt, lässt sich aber auch leicht für eine größere Runde kochen. Erhöhe dafür einfach entsprechend die Mengen der Zutaten.

Pfannengerichte sind einfach toll und herrlich unkompliziert. Wir haben noch mehr davon parat. Lass dir als nächstes Gnocchi in Tomaten-Sahnesoße oder Ofen-Gnocchi mit gebackenem Käse. Ebenfalls lecker: Gnocchi in Gorgonzolasoße.