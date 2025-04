So einfach kann lecker sein: Zauber dir cremige Lachs-Penne mit Spinat

Bereite die Penne in ausreichend gesalzenem Wasser nach den Packungsangaben zu. Gieße sie ab, sobald sie fertig sind, bewahre aber etwas Nudelwasser auf.

Erhitze in einer großen Pfanne 🛒 etwas Öl. Würze die Lachsfilets mit Salz und Pfeffer und brate sie dann beidseitig etwa 4-5 Minuten an, bis sie goldbraun und gar sind. Nimm die Filets aus der Pfanne, zupfe sie in grobe Stücke und stelle sie zur Seite.