Dieses Lachsbrot ist eine Eiweißbombe zum Frühstück!

Der Morgen ist für viele von uns hektisch. Die wenigsten haben Zeit für ein gesundes, ausgedehntes Frühstück mit auf dem Küchentisch ausgebreiteten Köstlichkeiten. Da kommt unser Lachsbrot wie gerufen! Es ist nicht nötig, dein Brot zeitaufwändig zu belegen, der Lachs ist bereits im Brot integriert. So kannst du dir morgens ein paar Scheiben für den Weg abschneiden oder in deine Brotdose für die Arbeit einpacken. Das dauert nur wenige Minuten, und gesund in den Tag startest du trotzdem. Hier kommt das leckere Rezept!

Lachsbrot: praktisches Frühstück oder gesunder Snack

Unser Lachsbrot besteht aus aromatischem Lachs mit gesunden Omega-3-Fettsäuren und drei Eiern. Für das i-Tüpfelchen sorgt geriebener Gouda. Insgesamt eine ziemliche Eiweißbombe! Das macht das Brot zu einem echten Sattmacher und perfekten Begleiter für deinen hektischen Alltag. Aber auch zum gemütlichen Wochenend-Brunch mit einem Dip schmeckt es wunderbar! Wie immer kannst du dieses Rezept variieren und nach deinen Wünschen anpassen.

Anstelle des würzigen Goudas kannst du auch Ricotta, einen italienischen Frischkäse, verwenden. Der schmeckt etwas milder. Wie wäre es mit Schnittlauch im Teig? Auch eine gute Idee. In diesem Lachsbrot verwenden wir Petersilie für frischen Geschmack und einen hübschen grünen Farbtupfer. Um das Lachsbrot zuzubereiten, musst du kein Profi sein: Schneide einfach den Lachs in Stückchen und hacke die Petersilie. Verrühre Eier, Milch, Öl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer in einer Schüssel.

Mische das Mehl mit Backpulver und gib es dazu. Vermenge den Teig nun mit dem geriebenen Gouda und Lachs und fülle ihn in eine Kastenform. Nun kommt das Lachsbrot nur noch für etwa 45 Minuten bei 180 °C Ober-/Unterhitze in den Ofen. Ofenfrisch schmeckt es wunderbar, aber im Kühlschrank gelagert ist das Lachsbrot einige Tage haltbar. Deshalb eignet sich unser Rezept wunderbar als schönes Backprojekt fürs Wochenende. So bist du für die Woche super gerüstet!

Wie bereits erwähnt, schmeckt das Lachsbrot mit einem Dip super – zum Beispiel mit diesem cremigen Knoblauch-Dip! Auch der Lachs in Brioche-Teig wird dir sicher schmecken. Und wenn du Lust auf ein klassisches Rezept hast, dann probiere den Lachs aus dem Ofen mit Brokkoli.