Gesunder Genuss, mit Leichtigkeit zubereitet: Lachsfilet mit Rahmkohlrabi

Darf‘s in der Vorweihnachtszeit auch mal was Leichtes sein? Zwischen all den Plätzchen, Keksen und Co. kann der Appetit auf gesunde und dennoch leckere Mahlzeiten plötzlich groß werden. Da schmecken die Spekulatius-Kekse zum Nachtisch umso besser. Gestatten: Lachsfilet mit Rahmkohlrabi!

Lachsfilet mit Rahmkohlrabi: leckeres Rezept

Dieses leckere Gericht könnte auch auf einer Speisekarte eines Restaurants stehen. Ein Fischfielt auf Gemüse hat etwas Schickes. Und trotzdem musst du kein Koch sein, um dein Lachsfilet auf Rahmkohlrabi zuzubereiten. Schnapp dir einfach die runde Knolle und schäle sie. Schneide sie in feine Stifte oder Scheiben. Koche sie kurz in heißem Wasser und schwenke sie in einer cremigen Rahmsoße. Diese besteht aus Sahne, Butter und Muskatnuss. Dieser Teil sorgt nicht unbedingt für die Leichtigkeit in diesem Rezept, ist aber für den Genuss zuständig.

Für Leichtigkeit sorgt neben dem überaus gesunden Gemüse auch das frische Lachsfilet. Das brätst du derweil in einer Pfanne mit Olivenöl goldbraun an. Richte dein Lachsfilet mit dem Rahmkohlrabi auf einem Teller an und lege eine Zitronenscheibe dazu. Die sorgt nicht nur für eine leckere Optik, denn ein paar Tropfen Zitronensaft über dem Fisch geben dem Gericht den letzten Schliff.

Das waren nicht viele Handgriffe, oder? Ohne viel Aufwand zauberst du ein tolles Gericht auf den Tisch, das dich nicht nur mit Genuss, sondern mit Vitamine versorgt. Die dürfen gerade in der kalten Jahreszeit nicht zu kurz kommen. Lachs enthält Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken, und Kohlrabi besonders viel Vitamin C. Falls keine Kohlrabi-Fans am Esstisch sitzen, kannst du dieses Rezept mit Schwarzwurzeln zubereiten. Das heimische Gemüse, das genau wie Kohlrabi mehr Beachtung braucht, wird auch als „Spargel des Winters“ bezeichnet.

Mehr Fisch bringst du mit diesem leckeren Nudelauflauf mit Lachs auf den Tisch. Auch Lachs und Kartoffeln in einer Dill-Sahnesoße schmeckt hervorragend. Und wie wäre es mit einem Fischfilet mit Linsengemüse?