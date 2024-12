Lachsfilet mit Sauce tartare aus dem Ofen: feines Schlemmergericht

Ein leckeres Stück Lachsfilet mit Sauce tartare aus dem Ofen mutet schick und festlich an und passt deshalb zu allen möglichen Anlässen. Doch auch wenn du dir im Alltag etwas Gutes tun möchtest, hast du hier genau das richtige Rezept gefunden. Also, kremple die Ärmel hoch und ab in die Küche – wir bereiten dir was Feines zu.

Rezept für Lachsfilet mit Sauce tartare

Lachs schmeckt zart, saftig, buttrig. Dieses Rezept bringt das Beste aus ihm hervor. Das Lachsfilet mit Sauce tartare klingt und schmeckt nach Gourmetküche – und das kannst du alles in deinen heimischen vier Wänden haben. Platziere dafür einfach nur die frischen Lachsfilets in einer ofenfesten Form 🛒. Ein paar einfache Zutaten wie Zitronenscheiben, Knoblauch und frischer Dill sorgen für Aroma. Mit etwas Olivenöl beträufelt garst du den Fisch im Ofen bei 180 °C. Schon nach 20 Minuten ist er fertig und saftig.

Fehlt nur noch die Sauce Tartare! Der französische Klassiker wird traditionell kalt und zu Fischgerichten serviert. Sie besteht aus einer Basis von Mayonnaise. Außerdem kommen fein gewürfelte Gewürzgurken, Schalotten, Kapern und frische Kräuter wie Petersilie hinzu. Ein Spritzer Zitronensaft und ein Hauch Dijon-Senf verleihen der Sauce eine feine Säure, die sehr gut mit dem Lachs harmoniert.

Serviere zu deinem Lachsfilet mit Sauce tartare Beilagen wie knusprige Ofenkartoffeln, Reis oder einen knackigen Salat. Fertig ist ohne großen Zeit- und Arbeitsaufwand ein Hauptgericht, das jeden Anlass aufwertet. Unser Rezept zeigt, dass es sich lohnt, wieder mal etwas mehr Fisch auf den Tisch zu bringen!

Wenn du also auf den Fisch gekommen bist, dann empfehle ich dir auch den geschmorten Fisch auf Tomaten. Oder wie wäre es mit dem griechischen Fischauflauf Psari Plaki? Auch ein mediterraner Fischeintopf schmeckt wunderbar.

Lachsfilet mit Sauce tartare Ann-Katrin keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Lachs: 4 Lachsfilets je ca. 150 g

etwas Salz und Pfeffer

1 Zitrone

1 Knoblauchzehe

3 EL Olivenöl

2 Zweige frischer Dill Für die Sauce Tartare: 200 g Mayonnaise

1 TL Dijon-Senf

1 EL Zitronensaft

1 Bund frische Petersilie

1 EL Kapern

3 Gewürzgurken

1 Schalotte

etwas Salz und Pfeffer Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine ofenfeste Form leicht mit Olivenöl ein.

Lege die Lachsfilets in die Form. Würze sie großzügig mit Salz und Pfeffer. Schneide die Zitrone in Scheiben und hacke den Knoblauch. Verteile beides auf und um die Filets. Beträufle alles mit Olivenöl und lege die Dillzweige auf die Filets.

Backe den Lachs für ca. 20 Minuten im vorgeheizten Ofen, bis er zart ist und sich leicht mit einer Gabel teilen lässt.

Während der Lachs im Ofen ist, vermische in einer Schüssel die Mayonnaise mit Dijon-Senf, Zitronensaft, gehackte Petersilie, Kapern, Gewürzgurken und Schalotten. Schmecke die Sauce mit Salz und Pfeffer ab.

Nimm den Lachs aus dem Ofen und entferne die Dillzweige. Gib großzügig Sauce Tartare auf die Filets und garniere mit etwas frischem Dill.

Serviere die Lachsfilets heiß, zusammen mit Beilagen wie Ofenkartoffeln, Reis oder einem frischen Salat.

