Heize den Backofen auf 250 °C Grillfunktion vor. Forme aus der Kartoffelmasse 3 Kartoffelrösti und brate sie bei niedriger Temperatur und in etwas Öl kurz von beiden Seiten in der Pfanne an. Lege außerdem den gefüllten Lachs in die Pfanne und bestreiche ihn mit der Zitronen-Honig-Glasur. Stelle die Pfanne nun für ca. 10 Minuten in den Ofen. Wenn der Lachs gegart ist und die Kartoffelrösti goldbraun sind, ist alles fertig. Serviere das mit Spargelröllchen gefüllte Lachsfilet zusammen mit den Kartoffelrösti, Friséesalat, Dill, rosa Beeren, Zitronenzesten und Crème fraîche.