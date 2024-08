Happy International Spritz Day! Hiermit feiern wir am liebsten

Heute ist International Spritz Day! Und den wollen wir feiern. Zwar genießen wir in den warmen Jahreszeiten auch gerne mal einen Aperol oder Campari Spritz, aber heute wollen wir etwas Neues ausprobieren. Wir bereiten einen Lambrusco Spritz zu. Und der hat es in sich! Also schnapp dir eine Flasche eiskalten Lambrusco, es gibt einen Cocktail!

Lambrusco Spritz: spritziger Cocktail mit Rotwein

Lambrusco ist ein Rotwein aus der Region rund um Modena und Parma in Italien, der schon zu Zeiten der Römer gern getrunken wurde. Es handelt sich um einen fertigen Rotwein, den man nach der Fermentation erneut mit süßem Mostkonzentrat und Hefe vergärt. Dadurch bildet er wieder Kohlensäure und schmeckt sehr fruchtig, oftmals auch süß. Durch seine starke Fruchtnote wird er gern kalt getrunken und macht sich in allerlei Cocktails sehr gut. Einer von diesen ist unser Lambrusco Spritz.

Für einen Lambrusco Spritz brauchst du neben dem perligen Rotwein einen italienischen Bitterlikör, für die das Land bekannt ist. Diese werden auch Amaro genannt und bezeichnen gesüßten Kräuterlikör, der oftmals als Digestiv getrunken wird. Er balanciert die fruchtigen Noten des Weins aus und verleiht dem Drink einen komplexen Geschmack.

Vermische beide Alkoholsorten in einem Glas mit Eis und fülle mit einem Spritzer Sprudelwasser auf. Zum Garnieren kannst du klassisch eine Orangenscheibe verwenden oder aber auf Grapefruit zurückgreifen. Diese gibt dem Getränk eine feine Bitternote, die ebenso mit dem Rotwein harmoniert. Genieße einen Lambrusco Spritz an einem lauen Sommerabend auf der Terrasse, Garten oder auch am geöffneten Fenster und versetze dich durch seinen Geschmack nach Italien!

Willst du den Spritz Day auf weitere, leckere Arten zelebrieren, empfiehlt sich der Klassiker Campari Spritz. Ist dir richtig heiß, probiere doch einen Frozen Aperol Spritz. Du willst auf Alkohol verzichten? Kein Problem! Denn dieser alkoholfreie Aperol Spritz schmeckt genau wie das Original – nur ohne Schädel am nächsten Morgen!