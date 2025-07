Back dich glücklich: Marmorkuchen mit Espresso-Twist

Wenn du Kaffee genauso liebst wie Kuchen, dann wirst du diesen Marmorkuchen mit Espresso lieben! Er ist nicht nur superlecker, sondern auch wirklich easy gemacht – selbst für Menschen, die nicht so gerne backen. Du brauchst weder Backkunst vom Profi noch besondere Zutaten, die man nur im Fachhandel bekommt. Alles, was du brauchst, hast du vermutlich schon in deiner Küche. Bonuspunkt: Du darfst während des Backens offiziell rühren und naschen. Das kann doch nur gut werden!

Das Besondere an diesem Kuchen? Der zarte Hauch von Kaffee, der sich perfekt mit dem süßen Kakao verbindet. Es ist, als hätten sich Espresso und Kakao auf einem süßen Rendezvous getroffen. Kein Wunder, dass dieser Kuchen jedem schmeckt – egal, ob deiner Oma beim gemütlichen Kaffeekränzchen, den Kollegen im Büro oder dem nächsten Geburtstagskind.

Und glaub mir, der Latte Macchiato Marmorkuchen ist flexibler, als er aussieht: Du kannst ihn hübsch mit Puderzucker bestäuben oder mit Schokolade überziehen, wenn du’s etwas dekadenter magst. Oder wie wäre es mit etwas Espressopulver oder gehackten Nüssen obendrauf? Dieser Kuchen macht alles mit!

Obwohl der Latte Macchiato Marmorkuchen so elegant daherkommt, ist er ein echtes Leichtgewicht, was die Zubereitung angeht. Rühren, mixen, verstrudeln, backen – fertig. In nicht mal zwei Stunden ist Kuchenzeit! Am besten genießt du ihn mit einer ordentlichen Portion Sahne und einer Tasse Kaffee oder Tee. So wird dein Nachmittag zur kleinen Auszeit, und du bist garantiert der Liebling des Tages. Also ran an die Rührschüssel, Kaffee-Junkie – dein neuer Lieblingskuchen wartet schon!

Na, bist du jetzt auf den Geschmack gekommen und möchtest noch mehr Kastenkuchen backen? Sie sind aber auch zu verlockend und so einfach zu machen. Backe als Nächstes einen fruchtigen Blaubeer-Joghurt-Kuchen oder einen Mango-Kokos-Kuchen. Statt mit Espresso begeistert der Earl Grey Kuchen mit feinem Tee. Unbedingt nachmachen!

Latte Macchiato Marmorkuchen Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 10 Stücke Kochutensilien ca. 25 cm lang, online z.B. hier 🛒 1 Kastenform Zutaten 1x 2x 3x 1 EL Espressopulver

50 ml heißes Wasser

200 g Butter

150 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

4 Eier

350 g Mehl

1 Pck. Backpulver

3 EL Milch

2 EL Kakaopulver

Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Heize den Backofen auf 160 ° C Umluft vor.

Verrühre das Espressopulver mit dem heißen Wasser. Rühre dann die Butter, den Zucker und den Vanillezucker mit den Schneebesen deines Handrührgeräts cremig. Gib die Eier nacheinander dazu und rühre sie unter.

Vermische Mehl und Backpulver und rühre sie abwechselnd mit der Milch unter die Masse.

Teile den Teig in zwei Hälften. Gib die eine Hälfte des Teigs in eine gefettete und mit Mehl ausgestreute Kastenform. Rühre unter die andere Teighälfte den Espresso und den Kakao und gib diese Masse dann ebenfalls in die Form. Marmoriere den Teig mit einer Gabel.

Backe den Kuchen im vorgeheizten Backofen für etwa 50 Minuten. Nimm den Kuchen aus dem Ofen und lass ihn etwas in der Form abkühlen.

Stürze ihn dann auf ein Kuchengitter und lass ihn vollständig auskühlen. Bestäube den Kuchen vor dem Servieren mit Puderzucker.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.