Wir feiern die Spargelsaison mit einem Spargel-Trauben-Salat

Die Spargelsaison geht noch etwa einen Monat – Zeit genug, auf die Suche nach leckeren Spargelrezepten zu gehen. Dieser lauwarme Spargel-Trauben-Salat mit Croûtons bringt frische Abwechslung auf deinen Teller und ist ein toller Begleiter für den Frühling und Sommer. Gerade an warmen Tagen passt er perfekt zu einem entspannten Abendessen auf dem Balkon oder als originelle Vorspeise beim nächsten Brunch mit Freunden.

Lauwarmer Spargel-Trauben-Salat mit Croûtons: lecker und einfach

Spargel gehört besonders in Deutschland fest zur Frühlingsküche. Von April bis Juni kommt er bei vielen wöchentlich auf den Teller – ob in klassischer Begleitung, mit Sauce hollandaise oder Schinken, gegrillt oder mit Käse überbacken. Als lauwarmer Salat mit Trauben und Croûtons hast du ihn aber vielleicht noch nie gegessen und das möchten wir mit diesem Rezept ändern.

Die wichtigsten Zutaten sind weißer Spargel, Weintrauben, Gurke und Schalotten. Das Dressing besteht aus gehackter Petersilie, süßem Senf, Öl und Essig. Die Croûtons bereiten wir selber zu, indem wir Brotstücke in einer Pfanne mit Öl und etwas Knoblauch goldbraun rösten.

Den Spargel braten wir in einer heißen Pfanne einige Minuten an und lassen ihn dann in Brühe für ein paar Minuten köcheln. So bleibt er noch ein bisschen bissfest. Wer einen etwas intensiveren Spargelgeschmack bevorzugt, kann auch grünen Spargel verwenden.

Sind alle Zutaten für den Spargel-Trauben-Salat mit Croûtons fertig, richtest du sie zusammen auf Tellern an.

Die Mischung aus warmen und kalten, weichen und knusprigen sowie herben und süßen Zutaten macht den Salat so reizvoll und lecker. Er lässt sich ohne viel Aufwand zubereiten und überzeugt doch durch Raffinesse. Perfekt also, wenn du deinen Speiseplan mit einer kleinen Besonderheit bereichern willst.

Weitere tolle Rezeptideen sind der Spargel-Kartoffel-Salat mit Radieschen und die Spargel-Hähnchen-Nudeln. Für Abwechslung auf dem Teller sorgen diese Spargel-Tacos. Noch mehr Ideen liefert dir unser Koch-Bot.

Lauwarmer Spargel-Trauben-Salat mit Croûtons Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Bund weißer Spargel

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

1 Baguette

8 EL Öl

Salz und Pfeffer

1 TL Zucker

100 ml Gemüsebrühe

1 Gurke

20 g Petersilie frisch

150 g Weintrauben gemischt

1 TL süßer Senf

1 EL Essig Zubereitung Wasche den Spargel, schäle ihn, entferne die holzigen Enden und schneide ihn leicht schräg in Stücke.

Halbiere die Schalotte, schäle sie und schneide sie fein. Schäle auch den Knoblauch und hacke ihn.

Würfele das Brot grob.

Erhitze 5 EL Öl in einer Pfanne, brate den Knoblauch kurz darin an und gib dann die Baguettewürfel hinzu. Röste sie unter Schwenken 4 Minuten goldbraun an. Würze sie mit Salz und Pfeffer. Hole sie danach aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Gib 1 EL Öl und 1 TL Zucker in die Pfanne und brate den Spargel und die Schalotte darin 5 Minuten an. Lösche mit der Brühe ab und lass alles 4 Minuten köcheln. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Ziehe die Pfanne vom Herd.

Wasche die Gurke und hobele 🛒 sie längs in dünne Scheiben.

Wasche auch die Petersilie und hacke sie fein.

Zum Schluss wäschst du die Trauben, halbierst sie und vermischst sie in einer Schüssel mit der gehackte Petersilie, dem süßen Senf, 2 EL Öl, den Gurkenhobeln und dem Essig.

Gib das Spargelgemüse zum Salat und schmecke noch einmal mit Salz, Pfeffer und Zucker ab.

Richte den Spargel-Trauben-Salat zusammen mit den Croûtons auf Tellern an.

