Lebkuchen-Smoothie-Bowl: eine Portion Weihnachten zum Frühstück

Wir lieben Weihnachten und all die Köstlichkeiten, die man in der Zeit wieder essen kann. Deshalb darf es bei uns bereits zum Frühstück gern schon weihnachtlich zugehen. Bestes Beispiel: diese leckere und schnell zubereitete Lebkuchen-Smoothie-Bowl. Wir zeigen dir, wie du sie zubereiten kannst.

Diese Lebkuchen-Smoothie-Bowl schmeckt nicht nur Weihnachtsfans

Smoothie-Bowls sind eine tolle Frühstücksalternative zu belegten Sandwiches, deftigen Eierspeisen und Co. Mit unserer Lebkuchen-Smoothie-Bowl kommen alle, die morgens eine süße Mahlzeit bevorzugen und Fans weihnachtlicher Aromen gleich doppelt auf ihre Kosten.

Praktisch: Für die Bowl brauchst du nicht viele Zutaten. Fülle einfach reife Bananen in einen Standmixer, gib Joghurt, Mandelmilch, Ahornsirup und Gewürze wie Zimt, Muskatnuss und Lebkuchengewürz dazu und mixe alles gründlich durch, bis eine cremige Masse entsteht. Füge noch etwas Milch hinzu, wenn die Konsistenz zu dick sein sollte.

Tipp: Magst du es etwas kerniger? Dann gib noch zwei Esslöffel zarte Haferflocken mit in den Mixer.

Fülle den fertigen Smoothie in zwei Schüsseln und streue Schokoladenraspel und Kakaopulver obendrauf. Das Beste heben wir uns aber für den Schluss auf. Highlight unserer Lebkuchen-Smoothie-Bowl sind Lebkuchenmännchen. Die Kekse legen wir einfach ebenfalls als Deko auf den Smoothie und machen so die weihnachtliche Stimmung perfekt. Wenn du magst, füge weitere Zutaten hinzu. Du kannst auch gehackte Nüsse, Chiasamen oder saisonale Früchte wie Apfelstücke auf den Smoothie streuen. Du weißt schließlich am besten, was dir schmeckt.

