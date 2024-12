Weihnachtsdessert im Glas: Lebkuchen-Tiramisu

Zu einem leckeren Weihnachtsessen gehört natürlich auch das passende Dessert. Besonders gut sind da zum Beispiel leckere Mousses oder Cremes, die du mit Zutaten der Saison verfeinern kannst. Wir verbinden für unsere Kreation klassische Weihnachtsaromen mit einer italienischen Note und machen ein Lebkuchen-Tiramisu zu Weihnachten.

Rezept für Lebkuchen-Tiramisu

Für unser neues Lieblingsdessert gehen typische Weihnachtsklassiker wie Zimt und Lebkuchen eine kulinarische Verbindung mit italienischer Mascarpone ein. Heraus kommt dabei ein winterlicher Nachtisch, den wir uns in der kalten Jahreszeit bestimmt noch öfter gönnen werden, nicht nur an den Feiertagen.

Wie für ein klassisches Tiramisu brauchst du für unsere Variante Espresso, Mascarpone und Amaretto. Statt Löffelbiskuit verwenden wir jedoch Lebkuchenkekse. Auch Sahne, Zimt, etwas Rohrohrzucker und Puderzucker kommen mit hinein.

Koche am besten zuerst den Espresso und lasse ihn gut abkühlen. Danach zerkrümelst du die Lebkuchen und vermengst die Brösel mit Espresso und Amaretto. Für die Mascarponecreme schlägst du Sahne auf und verrührst die Mascarpone mit dem Zucker und dem Zimt, bis du eine cremige Masse hast. Hebe danach vorsichtig die geschlagene Sahne unter. Nun geht’s ans Anrichten. Fülle die getränkten Lebkuchenkrümel in Gläser, verteile eine Schicht Mascarpone darauf und wiederhole das noch einmal. Schließe mit einer Cremeschicht ab. Zum Verzieren kannst du noch Puderzucker oder Zimt über das Dessert streuen und einen Lebkuchenstern darauf legen.

Das Lebkuchen-Tiramisu kannst du gut vorbereiten, sodass du zum Mittag oder am Abend, wenn das Weihnachtsmenü aufgetischt wird, nicht viel in der Küche zu tun hast. Bereite es am Vormittag zu, fülle das Dessert in hübsche Gläschen 🛒 und stelle es dann bis zum Essen, mindestens aber für vier Stunden, zum Ziehen in den Kühlschrank.

Hast du schon unsere anderen weihnachtlichen Dessert-Ideen entdeckt? Diese Glühwein-Panna-Cotta, unsere Stollen-Mousse oder dieses Spekulatius-Dessert sind einfach megalecker.

Lebkuchen-Tiramisu Judith 4.19 ( 117 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Ziehzeit: 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 6 Kochutensilien 6 Dessertgläschen Zutaten 1x 2x 3x 200 ml kalter Espresso

200 g Schlagsahne

250 g Mascarpone

2 EL Rohrohrzucker

1 TL Zimt

2 EL Amaretto

200 g Lebkuchenkekse

Puderzucker oder Zimt zum Bestreuen

6 kleine Lebkuchensterne für die Deko Zubereitung Koche den Espresso und lasse ihn abkühlen.

Schlage die Sahne steif und stelle sie beiseite. Verrühre Mascarpone, Zucker und Zimt in einer Schüssel zu einer glatten Masse. Hebe dann die geschlagene Sahne vorsichtig unter.

Vermische den abgekühlten Espresso mit Amaretto. Zerkrümele die Lebkuchenkekse zu groben Bröseln. Verrühre die Keksbrösel dann mit der Espresso-Amaretto-Mischung.

Verteile etwas von der Keksmasse in den Dessertgläschen und gib dann eine Schicht der Zimt-Mascarpone darüber. Wiederhole das mit einer weiteren Schicht Lebkuchen und Mascarponecreme.

Stelle das Tiramisu für mindestens 4 Stunden zum Ziehen in den Kühlschrank. Streue zum Servieren etwas Puderzucker oder Zimt darüber und lege noch einen Lebkuchenstern obendrauf.

