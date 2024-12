Mit diesem Lebkucheneis machst du zum Weihnachtsessen allen eine Freude

Weihnachten ist die Zeit des Schlemmens und wir können es gar nicht mehr abwarten. Endlich können wir uns mehrere Tage nach Herzenslust den Bauch vollschlagen, anderen mit Essen eine Freude machen, gemeinsam kochen. Dabei soll nicht nur der Hauptgang im Fokus stehen, auch das Dessert spielt eine große Rolle. Eine neue Entdeckung ist dieses Lebkucheneis. Dafür brauchst du nicht mal eine Eismaschine. So geht’s!

Lebkucheneis ohne Eismaschine selber machen

Hast du schon mal Eis selbst gemacht? Wenn nicht, solltest du unbedingt damit anfangen. Denn die industrielle Eisherstellung verwendet zahlreiche Zusatzstoffe, die Eis besonders cremig machen sollen, das Kristallisieren verhindern und für die Haltbarkeit sorgen. Das kann man zu sich nehmen, muss man aber nicht. Selber Eis zuzubereiten hat oftmals den Ruf, sehr aufwendig zu sein. Dabei stimmt das gar nicht. Du brauchst nur etwas Fingerspitzengefühl oder ein Küchenthermometer. Nicht mal eine Eismaschine brauchst du für dieses Lebkucheneis.

Lebkucheneis ist eine hervorragende Möglichkeit, um übrige Kekse der Vorweihnachtszeit aufzubrauchen. Es verleiht den vielleicht schon angetrockneten Gebäckstücken einen neuen Geschmack und du verhinderst auf eleganteste Art und Weise Lebensmittelverschwendung. Neben Lebkuchen brauchst du zudem Eigelb, Sahne, Milch und etwas Zucker. Für den extra intensiven Geschmack geben wir zudem Lebkuchengewürz und Vanille hinzu.

Das Erhitzen der Masse ist etwas lästig, aber notwendig. Schließlich verwendest du rohes Eigelb und das will pasteurisiert werden. So garantierst du ein sicheres Lebensmittel. Gib dafür Eigelb und Zucker in eine Schale und erhitze diese über einem Wasserbad. Hierbei ist es wichtig, konstant zu rühren. Erhitze das Ganze auf 85 Grad. Verwende hierfür am besten ein Küchenthermometer. Danach mischst du die anderen Zutaten unter und gefrierst die Masse. Rühre sie zwischendurch immer wieder um, damit sie cremig wird. Einige Stunden später darfst du dann cremiges Lebkucheneis genießen.

Nicht nur mit Lebkuchen schmeckt Eis gut, bereite doch auch mal ein Spekulatius-Eis über die Feiertage zu. Oder wie wäre es mit einem Marzipan-Spekulatius-Parfait? Wunderbar schmeckt auch unser Earl-Grey-Eis, das eine Teezeit der besonderen Art verspricht.

Lebkucheneis Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gefrierzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Vanilleschote

2 Lebkuchen

3 Eigelb

300 ml Sahne

200 ml Milch

1 Prise Salz

100 g Zucker

Lebkuchengewürz nach Geschmack Zubereitung Setze einen Topf mit etwa einer Handbreit Wasser auf.

Schneide die Vanilleschote auf und kratze das Mark heraus.

Schneide den Lebkuchen in sehr kleine Stücke. Entferne bei Bedarf vorher die Oblate und eventuelle Deko aus Mandeln und Nüssen.

Vermische Sahne, Milch, die ausgekratzte Vanilleschote, etwa 1/4 Lebkuchengewürz und eine Prise Salz. Erhitze alles, lass es aber nicht aufkochen. Gieße die Masse heiß durch ein Sieb.

Verrühre Zucker, Eigelb und Vanillemark in einer Metallschüssel.

Füge nun unter Rühren Kelle für Kelle die heiße Vanillemilch hinzu und achte darauf, dass das Eigelb nicht gerinnt.

Stelle die Masse auf den Topf mit dem kochenden Wasser und achte darauf, dass das Wasser die Schüssel nicht berührt.

Erhitze die Masse unter Rühren auf 85 Grad. Schlage sie für 10 Sekunden bei dieser Temperatur.

Kühle die Schüssel und dessen Inhalt unter Rühren auf einem Eiswasserbad ab.

Fülle die Masse in einen gefriergeeigneten Behälter und friere diesen ein.

Friere das Eis für 4 Stunden ein und rühre alle halbe Stunde einmal gut durch.

