Leipziger-Allerlei-Suppe: Eine Beilage wird zur Vorspeise

Mit der Leipziger-Allerlei-Suppe holst Du Dir ein Stück traditionelle deutsche Küche auf den Teller, das durch einfache Zutaten und trotzdem einen runden Geschmack überzeugt. Eine klassische Beilage wird hier zum Vorspeisen-Hit.

Leipziger-Allerlei-Suppe: Einfacher geht’s nicht

Leipziger Allerlei ist eine traditionelle Gemüsebeilage aus Leipzig, die aus einer Vielfalt an Gemüsesorten wie beispielsweise Karotten, Spargel, Kohlrabi und manchmal Blumenkohl besteht. Das enthaltene Gemüse wurde damals rund um die Region angebaut und war daher sehr beliebt. Früher enthielt das Leipziger Allerlei auch manchmal Luxuszutaten wie Flusskrebse und Morcheln, die zu besonderen Anlässen serviert wurden. Heutzutage ist das Gericht in ganz Deutschland als bunte und nahrhafte Beilage bekannt und wird häufig ohne die teuren Extras zubereitet. Wir wandeln das Ganze ab und machen daraus eine leckere Vorspeisen-Suppe!

Der erste Schritt auf dem Weg zu deiner Leipziger-Allerlei-Suppe ist der Mix an Farben und Geschmäckern. Du beginnst damit, Karotten, Spargel und Kohlrabi sorgfältig zu schälen und in mundgerechte Stücke zu schnippeln, bevor alles in einem Sud aus Gemüsebrühe kocht. Das Gemüse sollte noch bissfest bleiben, um eine knackige Konsistenz beim Essen zu bewahren. Eine einfache Mehlschwitze rundet den Geschmack ab und macht die ganze Suppe etwas dicker. Du kannst natürlich das Gemüse verwenden, dass dir und deinen Gästen am besten schmeckt.

So einfach kreierst du eine Vorspeise, die nicht nur gut schmeckt, sondern dich auch in die historischen Gassen Leipzigs entführt. Lasse dich von jedem Löffel der Leipziger-Allerlei-Suppe überraschen und teile das kulinarische Vergnügen mit Freunden und Familie.

