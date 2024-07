Letscho: Rezept für ein leckeres Schmorgericht aus Ungarn

Ein Klassiker der ungarischen Küche ist Letscho. Dabei handelt es sich um ein aromatisches Schmorgericht aus Paprika und Tomaten. Du kannst es vielseitig kombinieren und als Hauptgang oder Beilage zu vielen Grillgerichten genießen. Einige Rezepte listen in den Zutaten für Letscho Ei und Würstchen auf, wir halten uns aber an das schlichte und leckere Grundrezept.

Letscho: viele Varianten

Und das ist zufällig vegan! Letscho kann von Haus aus ein reines Gemüsegericht sein. Kombiniert mit Reis zauberst du eine vollwertige und gesunde Mahlzeit. Vielleicht legst du noch ein paar Hülsenfrüchte als Proteinquelle dazu. Aber auch in der Grillsaison macht Letscho als Beilage zum Steak und Co. Eine gute Figur. Der preiswerte Klassiker ist unglaublich vielseitig!

Traditionell werden in Ungarn gern runzlig gewordene Paprikaschoten für Letscho verwendet, denn sie sind nicht nur günstiger, sondern besonders reif und aromatisch. Wenn du nicht mehr ganz so frische Paprikaschoten im Kühlschrank liegen hast, kannst du ihnen mit diesem Rezept eine zweite Chance geben. Zwiebeln und Knoblauch dürfen natürlich nicht fehlen.

Die schwitzt du zunächst in Öl an, ehe du klein geschnittene Paprika und Paprikapulver dazugibst. Anschließend löschst du mit stückigen Tomaten aus der Dose und etwas Wasser ab. Würze alles mit Salz und Pfeffer und lass dein Letscho 20 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln. Bei einer nicht vegetarischen Variation schwitzt du anfangs noch etwas Speck mit an.

Zu den ungarischen Klassikern gehört unbestreitbar die ungarische Gulaschsuppe. Ungarische Langos kennen wir von der Kirmes, unwiderstehlich mit Knoblauchcreme und Käse! Und das leckere Würstchengulasch ist eine Variante von unserem Letscho.