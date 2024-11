Hier ist das Auge gern mit: lila Süßkartoffel-Pie

Dieser Nachtisch ist ein Hingucker: Die lila Süßkartoffel-Pie hat ihre leuchtende Farbe lilafarbenen Süßkartoffeln zu verdanken und schmeckt einfach wunderbar. Wider Erwarten schmeckt die tolle Kreation nicht kartoffelig, sondern angenehm süß und ist damit ein toller Anwärter für ein Hingucker-Dessert, das du immer wieder zubereiten willst.

Lila Süßkartoffel-Pie: Augen- und Gaumenschmaus

Du hast Gäste zu Besuch und möchtest ihnen etwas Besonderes auftischen? Oder ein tolles Mitbringsel für den nächsten Brunch vorbereiten? Eine lila Süßkartoffel-Pie ist da die zündende Idee. Denn wer sieht so eine schöne Pie schon alle Tage? Und schmecken tut sie auch noch. Der Hingucker hat seine natürliche Farbe lilafarbenen Süßkartoffeln zu verdanken.

Als kleine Faustregel in Sachen Gesundheit kannst du dir merken: Lila Lebensmittel stecken voller Antioxidantien. Sofern es sich nicht um künstlichen Farbstoff handelt, versteht sich. Lila Süßkartoffeln, Rotkohl, Rote Bete und Co. haben einen besonders hohen Anteil an Anthocyanen. Das sind besonders wirkungsvolle Antioxidantien, die entzündungshemmend wirken und den Alterungsprozess verlangsamen können. Sie verbessern die Sehkraft und senken den Cholesterinspiegel. Vorteile über Vorteile!

Da kannst du gleich ein zweites und drittes Stück von unserer lila Süßkartoffel-Pie vernaschen. Weitere Zutaten wie Kokosmilch, Zucker, Vanille und Gewürze wie Zimt und Muskatnuss machen die Pie wunderbar aromatisch und verleihen ihr eine samtige Konsistenz. Ein Dessert, das du dir keinesfalls entgehen lassen solltest. Speichere dir dieses Rezept gut ab, denn du wirst sicher oft danach gefragt.

Hast du Lust auf eine „klassische“ Süßkartoffel-Pie? Mit unserem Rezept schmeckt sie auch ohne lila Farbe wunderbar. Dein lila Wunder kannst du stattdessen mit dieser farbenfrohen Süßkartoffel-Blumenkohl-Suppe erleben. Und wenn du Lust auf ein anderes lilafarbenes Lebensmittel hast, dann probiere diese wunderbare Schalotten-Tarte-Tatin.