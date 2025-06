Diese Limetten-Basilikum-Butter verfeinert jedes Gericht!

Vergiss langweilige Kräuterbutter, die Limetten-Basilikum-Butter ist da und bringt fruchtig-frischen Geschmack in deine Küche! Mit ihrer hübschen gelben Farbe und den grünen Kräuterstückchen ist die Butter ein toller Hingucker auf jeder Tafel. Und ein Multitalent, das zu vielen Gerichten passt.

Einfaches Rezept für Limetten-Basilikum-Butter

Frisches Basilikum und Schnittlauch flirten für dieses Rezept mit Limetten, der Queen der Zitrusfrüchte. Weiche Butter bildet die Basis für den Dip. Chiliflocken, Salz und Pfeffer sorgen für die extra Würze, mit der du die Limetten-Basilikum-Butter nach deinen Vorlieben verfeinern kannst.

Die Zubereitung? Kinderleicht! Du zupfst Basilikumblätter und Schnittlauch, hackst sie klein. Dann wäschst du die Bio-Limetten, reibst etwas Schale ab und presst ihren Saft aus. Das Ganze mixt du mit der Butter, die möglichst Zimmertemperatur haben sollte, damit sie sich geschmeidiger mit den restlichen Zutaten verbindet.

Achtung, die Limetten-Basilikum-Butter hat Suchtpotenzial! Einmal über einem frisch gegrillten Steak geschmolzen, wirst du dich fragen, wie du jemals ohne sie auskommen konntest. Durch die frische Limettennote schmeckt sie auch lecker zu gegrilltem Fisch wie Lachs und Dorade oder Meeresfrüchten wie Garnelen. Oder stell dir vor, sie verteilt sich cremig über einer dampfenden Ofenkartoffel! Und falls du mal Gäste beeindrucken möchtest: Reiche sie zu knusprigem Brot als Aperitif. Alle werden begeistert sein.

Wie du siehst, mir fallen viele Arten ein, die Limetten-Basilikum-Butter zu servieren. Egal ob zur Sommerparty, beim Grillabend oder einem Picknick im Park – mit dieser Butter bringst du gute Laune und Abwechslung auf jede Tafel. Also, worauf wartest du noch: Butter bei die Fische, äh Limette und Basilikum an die Butter und ab in die Küche!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Würz- oder Kräuterbutter verfeinern jedes Gericht und stehen bei mir vor allem im Sommer bei vielen Mahlzeiten auf dem Tisch. Ich habe schon einige Varianten ausprobiert.

Besonders empfehlen kann ich dir unsere Wildkräuterbutter. Oder eine Radieschenbutter mit frischen Radieschen, gerne aus eigener Ernte. Ein Geschmackserlebnis der besonderen Art bietet dir schwarze Knoblauchbutter. Na, welche Butter servierst du als Nächstes?

Limetten-Basilikum-Butter Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 1 Portion Zutaten 1x 2x 3x 1 Bund Basilikum

1/2 Bund Schnittlauch

2 Bio-Limetten

250 g Butter Zimmertemperatur

2 TL Chiliflocken online z.B. hier 🛒

Salz und rosa Pfeffer Zubereitung Wasche das Basilikum und den Schnittlauch, zupfe die Blätter beim Basilikum ab und hacke beide Kräuter klein. Wasche die Limetten heiß ab, reibe sie trocken und reibe ca. 1 TL von der Schale ab.

Schneide die Limetten und presse etwa 2 EL Saft aus.

Vermische die Butter mit dem Basilikum, dem Schnittlauch, der Limettenschale und dem Limettensaft und würze nach Geschmack mit Chiliflocken, Salz und rosa Pfeffer.

Lasse die Butter im Kühlschrank 60 Minuten fest werden.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.