Limetten-Koriander-Reis: frische Genuss-Beilage zu fast jedem Gericht

Hast du Lust auf eine einfache, aber besondere Beilage, die jedes Gericht aufpeppt und dabei noch gesund ist? Unser Limetten-Koriander-Reis ist dafür eine tolle Wahl! Vorbei sind die Zeiten von weißem, faden Reis. Mit unserem Rezept und ein paar wenigen Handgriffen zauberst du aus etwas Alltäglichem eine kleine Besonderheit. Also ab in die Küche!

Limetten-Koriander-Reis: gesund und frisch

Koriander ist ein Kraut, das die Meinungen spaltet. Für die einen ist es unverzichtbar, für die anderen schmeckt es nach Seife. Aber woher kommt diese gespaltene Meinung? Tatsächlich hat die Wissenschaft eine Antwort parat: Genetische Unterschiede in der Wahrnehmung bestimmter Aromastoffe wie Aldehyde, die auch in Seifen vorkommen, sind verantwortlich dafür, dass Koriander so polarisiert.

Ursprünglich stammt Koriander aus dem Mittelmeerraum und Westasien. Er wird aber schon seit Tausenden von Jahren auf der ganzen Welt verwendet. In der asiatischen, lateinamerikanischen und orientalischen Küche hat er einen festen Platz. Und bald auch auf deinem Speiseplan, denn wenn du zu den Glücklichen gehörst, denen Koriander schmeckt, wirst du unseren Limetten-Koriander-Reis lieben!

Die Zubereitung vom Limetten-Koriander-Reis ist denkbar einfach und eignet sich sowohl als Hauptbeilage zu Fisch, Fleisch oder Gemüsegerichten als auch als leckere Basis für Bowls oder Wraps. Das Tolle an diesem Rezept ist seine Vielseitigkeit. Du kannst den Limetten-Koriander-Reis auch mit weiteren Zutaten aufpeppen: Etwas Chili für eine scharfe Note, geröstete Erdnüsse für einen zusätzlichen Crunch oder ein Schuss Kokosmilch für eine tropische Variante – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Wunderbare Reisrezepte findest du auf unserer Seite in Hülle und Fülle. Um nur einige zu nennen: gebratener Eierreis mit Gemüse oder der griechische Tomatenreis schmecken super. Und eine Zucchini-Pfanne mit Reis ist immer eine gute Idee.