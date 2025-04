Limoncello-Creme: frühlingshafter Dessert-Genuss für Naschkatzen

Süßspeisen sind doch etwas Feines! Sie bilden das perfekte Dessert, aber unsere Limoncello-Creme ist so köstlich, dass man sie gar nicht nur als Nachtisch löffeln möchte. Wir lieben sie auch als süßer Snack für den gemütlichen Filmabend oder kleine Zwischenmahlzeit am Nachmittag. Und wer sie mit den Liebsten teilt, darf sich über glückliche Gesichter freuen.

Limoncello-Creme aus 5 Zutaten

Für unsere Limoncello-Creme benötigst du nur eine Handvoll Zutaten: eine Zitrone, Schlagsahne, Zucker, Frischkäse und natürlich Limoncello. Achte darauf, dass du unbedingt eine Bio-Zitrone nimmst. Sie ist unbehandelt und frei von Insektenschutzmitteln. Das ist wichtig, da du die Limoncello-Creme mit etwas Zitronenabrieb verfeinerst. Auch zur Deko macht sich die abgeriebene Schale einer Zitrone toll, außerdem sieht frisch gezupfte Minze hübsch darauf aus. Denn wenn wir eines mit Sicherheit sagen können, dann das: Das Auge isst mit.

Bevor es aber soweit ist, musst du dich, wie so oft bei leckeren Gerichten, aber noch etwas gedulden. Man sagt ja, gut Ding will Weile haben, und so ist es auch bei unserer Limoncello-Creme. Nachdem du diese zubereitet hast, muss sie nämlich noch mindestens zwei Stunden im Kühlschrank auf das große Schlemmen warten. Aber wenn du sie dann herausnimmst, ist sie schön locker, luftig und trotzdem cremig.

Wusstest du, dass du Limoncello nicht nur kaufen, sondern sogar selber machen kannst? Wir haben das passende Rezept für dich. Verwende doch mal den hausgemachten Likör, um deine Limoncello-Creme zuzubereiten.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wir kennen viele weitere erfrischende Rezepte mit Zitrone. Zitronenkuchen vom Blech ist ein echter Klassiker, den wir noch aus Omas Backstube kennen. Unser Zitronenkuchen mit Baiser sieht genauso eindrucksvoll aus wie im Lieblingscafé. Und auch unsere Pavlova mit Zitronencreme ist eine süße Sünde, die du nicht verpassen solltest.