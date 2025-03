Linsen-Rucola-Salat mit getrockneten Tomaten und Feta: perfekt als Büro-Lunch

Koche die Linsen nach Packungsanweisung in leicht gesalzenem Wasser, bis sie gar, aber noch bissfest sind. Gieße sie in ein Sieb und lass sie auskühlen.

Wasche den Rucola. Schneide die getrockneten Tomaten in Stücke, die Cherrytomaten in Hälften. Schäle die Zwiebel und schneide sie in feine Ringe. Halbiere die Avocado, entferne den Kern sowie die Schale und würfle das Fruchtfleisch. Gib alles zusammen in eine Schüssel.