Linsensalat mit Räuchertofu und Birne: Ein Salat mit Suchtfaktor

Kennst du das? Du suchst nach einem Gericht, das leicht, sättigend und trotzdem voller Geschmack ist. Dann ist dieser Linsensalat mit Räuchertofu und Birne genau das Richtige für dich! Hier treffen erdige Linsen auf herzhaften Räuchertofu, knackig-süße Birne und ein würziges Dressing – eine Kombination, die deinen Geschmacksknospen ganz sicher in Erinnerung bleibt. Ob als schnelles Mittagessen, Meal-Prep fürs Büro oder als Hingucker fürs nächste Dinner-Date – diesen Linsensalat mit Räuchertofu und Birne willst du immer wieder essen.

Rauchig-süße Geschmacksexplosion: Rezept für Linsensalat mit Räuchertofu und Birne

Während du den Rest des Salats vorbereitest, können die Linsen kochen. Wasche sie dazu im ersten Schritt gründlich unter fließendem Wasser ab. Bring sie danach mit etwas Gemüsebrühe in einem Topf mit Wasser zum Kochen. Lass sie danach für 20 bis 25 Minuten weiterköcheln. In der Zwischenzeit kannst du den Feldsalat, die Birnen, den Sellerie und Kerbel waschen. Der Kerbel wird fein gehackt. Die Birnen und den Sellerie schneidest du in kleine mundgerechte Stücke. Gib danach alles zusammen in eine große Schüssel.

Als Nächstes schneidest du den Räuchertofu in Würfel und brätst ihn in einer Pfanne mit etwas Öl kurz goldbraun an. Dann geht’s auch schon ans Dressing für den Linsensalat mit Räuchertofu und Birne. Gib dazu Olivenöl, Rotweinessig, Agavendicksaft, Senf sowie Salz und Pfeffer in einen Salat-Dressing-Shaker 🛒 und schüttele das Ganze, bis ein homogenes Dressing entsteht. Sobald die Linsen fertig sind, kannst du sie in ein Sieb abgießen und zur restlichen Salatmischung hinzufügen. Gib das Dressing dazu, vermische alles gut und streue zuletzt die knusprigen Räuchertofu-Würfel drüber. Du kannst den Linsensalat mit Räuchertofu und Birne auch noch mit veganem Feta verfeinern. Krümel einfach etwas beim Servieren über den Salat.

Linsensalat mit Räuchertofu und Birne Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Belugalinsen

1/2 TL Gemüsebrühe

100 g Feldsalat

3 Stangen Staudensellerie

einige Stiele frischer Kerbel

2 Birnen

200 g Räuchertofu

4 EL Olivenöl

4 EL Rotweinessig

2 TL Senf

2 TL Agavendicksaft

Salz und Pfeffer nach Geschmack

50 g veganer Feta optional Zubereitung Wasche die Linsen gründlich und bring sie in einem Topf mit Wasser und etwas Gemüsebrühe zum Kochen. Lass sie für ca. 25 Minuten bei geringer bis mittlerer Hitze und mit geschlossenem Deckel köcheln, bis sie fertig sind.

Wasche Feldsalat, Sellerie, Kerbel und Birnen. Schneide den Sellerie und die Birnen in mundgerechte Stücke. Hacke den Kerbel fein. Gib alles in eine große Schüssel.

Schneide den Tofu in Würfel, erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate die Tofuwürfel kurz goldbraun an.

Verrühre für das Dressing Olivenöl, Rotweinessig, Senf und Agavendicksaft. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Gieße deine Linsen in ein Sieb und lass sie abtropfen. Gib sie in die Schüssel mit den anderen Zutaten. Füge das Dressing hinzu und vermenge alles gut miteinander. Gib die Tofuwürfel über den fertigen Salat. Optional kannst du noch etwas veganen Feta drüber krümeln.

