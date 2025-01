Veganer Reisnudelsalat mit Tofu: so lecker wie im Restaurant

Es gibt Gerichte, an denen ich mich nicht satt essen kann. Und frischer Reisnudelsalat mit Tofu gehört definitiv dazu. Wenn ich unschlüssig bin, was ich im Restaurant bestellen soll, wähle ich oft diesen Salat – denn ich weiß, dass er mich garantiert glücklich macht. Umso besser, dass er sich zu Hause kinderleicht nachkochen lässt!

Frischer Reisnudelsalat mit Tofu: schnell und einfach selbst gemacht

Die vietnamesische Küche ist gerade für Veganer und Vegetarier ein wahr gewordener Traum mit ihrer Vielfalt an buntem Gemüse in den verschiedensten Kombinationen. Und dieser leicht nachzukochende Reisnudelsalat mit Tofu reiht sich perfekt in diese Rezeptvielfalt ein. Ich liebe diesen Salat, weil er gut satt macht, ohne schwer im Magen zu liegen.

Außerdem gibt es in diesem Gericht eine fantastische Vielfalt an Texturen. Die lauwarmen, weichen Nudeln stehen im Kontrast zum kalten, knackigen Eisbergsalat. Mit dem Rucola bekommt das Rezept eine leichte Würze, die perfekt zum erfrischenden, aber leicht scharfen Dressing passt. Der weiche, aber leicht krosse Tofu ist das i-Tüpfelchen auf diesem Salat. Und wenn du am Ende alles noch mit Röstzwiebeln und Erdnüssen garnierst, hast du ein buntes Geschmackserlebnis auf deinem Teller.

Die Zubereitung ist unkompliziert und schnell. Bereite die Reisnudeln nach der Packungsangabe zu, gieße das Wasser ab und, ganz wichtig, benetze sie dann mit etwa einem Esslöffel Sesamöl. Dadurch verhinderst du, dass sie am Ende zusammenkleben. Auch der Tofu ist keine Herausforderung mehr, sobald du ihn einmal richtig vorbereitet hast. Achte einfach darauf, dass er gut mit der vorbereiteten Soße und Speisestärke bedeckt ist und gib ihn dann in den Backofen oder, falls vorhanden, in den Airfryer.

Danach musst du nur noch das Gemüse vorbereiten und kannst alles mit dem Dressing in einer großen Schüssel anrichten. Die Chilischote im Dressing ist optional, wenn du es weniger scharf magst. Auch Koriander kannst du weglassen, wenn er nicht dein Geschmack ist.

Auf Leckerschmecker findest du noch mehr Gerichte aus der asiatischen Küche! Zum Beispiel dieses Rezept für veganes Pad Thai! Wenn es schnell gehen muss, dann sind diese Asia-Nudeln mit Erdnusssoße genau das Richtige für dich. Und ganz ohne Nudeln, aber dafür fruchtig-würzig, ist unser Mango-Curry.