Warum du Linsenchips einfach selbst machen solltest

Chips sind längst nicht mehr nur aus Kartoffeln zu haben. In den letzten Jahren hat sich ein regelrechter Hype um Alternativen aus Kichererbsen, Grünkohl oder eben Linsen entwickelt. Kein Wunder, Linsenchips versprechen einerseits knusprigen Genuss und liefern gleichzeitig pflanzliches Eiweiß und Ballaststoffe. Der einzige Nachteil: Oftmals sind Chips aus Linsen teurer als die aus Kartoffeln. Die gute Nachricht dabei: Du kannst zu Hause ganz einfach Linsenchips selbst machen. Wir zeigen, wie!

Linsenchips selbst machen: einfaches Rezept

Die Basis für Linsenchips ist ein einfacher Teig aus Linsenmehl, Wasser, Gewürzen und etwas Öl. Linsenmehl bekommst du in der Drogerie, im Bioladen oder auch online. Wofür du dich bei den Gewürzen entscheidest, ist dir selbst überlassen. Der Klassiker Paprikapulver und Salz funktioniert immer, aber auch andere Varianten können wirklich lecker sein. Probiere doch mal Currypulver, Chili oder Rauchsalz aus und schaue, was dir schmeckt.

Vermische die Zutaten zu einem glatten Teig und rolle oder streiche sie ganz dünn aus. So bekommst du eine Konsistenz, die Chips ähnelt. Rollst du sie dicker aus, erinnern die Snacks eher an Cracker.

Hast du deinen Teig dünn ausgerollt, schneide ihn in Drei- oder Vierecke. Du kannst ihn alternativ auch im Ganzen backen und ihn dann in Stücke brechen – diese Chips sehen etwas rustikaler aus, aber das hat ja auch durchaus seinen Charme. Hast du dich für eine Form entschieden, wandern die Chips in den Ofen. Bei etwa 180 Grad brauchst du rund zehn bis 15 Minuten. Dabei solltest du die Chips gut im Auge behalten – sie verbrennen schneller, als man denkt.

Linsenchips lassen sich super vorbereiten und sind ein idealer Snack für Filmabende, Picknicks oder als knusprige Beilage zu allerlei Dips. Serviere sie mit einem Ricotta-Dip oder einem aus Gorgonzola und Walnuss. Unheimlich lecker!

Linsenchips selbst machen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 1 Blech Kochutensilien 1 Backblech, 30×40 cm Zutaten 1x 2x 3x 120 g Linsenmehl gibt es z.B. hier online 🛒

1/2 TL Salz

1 TL Paprikapulver

2 EL Olivenöl

80-100 ml Wasser Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Umluft vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Verrühre das Linsenmehl mit Salz und Gewürzen in einer Schüssel. Gib dann das Öl und nach und nach das Wasser dazu, bis ein geschmeidiger, leicht klebriger Teig entsteht.

Rolle den Teig zwischen zwei Bögen Backpapier sehr dünn aus – je dünner, desto knuspriger.

Schneide den Teig in Chipsform: Dreiecke, Vierecke oder rustikal brechen – alles ist erlaubt.

Backe die Chips ca. 12-15 Minuten, bis sie knusprig und leicht gebräunt sind. Beobachte sie dabei gut, sie werden schnell dunkel.

