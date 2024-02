„Das Auge isst mit.“ Wie oft hast du diesen Satz schon gehört? Wahrscheinlich zahllose Male. Aber er ist auch einfach wahr. Leckeres Essen, das noch dazu toll aussieht, besser geht es kaum. Daher haben wir heute einen Linsensalat mit Wintergemüse für dich vorbereitet. Er ist ein bunter Mix aus würzigen Linsen, geröstetem Wurzelgemüse und salzigem Feta. Davon wirst du nicht genug bekommen können!

Bringt Farbe in den grauen Winteralltag: bunter Linsensalat mit Wintergemüse

Was macht gutes Essen aus? Leckerer Geschmack ist natürlich das Wichtigste. Ausgewogenheit und Abwechslung spielt auch eine Rolle, kommt aber natürlich auf die Präferenzen der Einzelnen an. Und eine gute Optik darf natürlich nicht fehlen. Ein Essen kann noch so lecker, noch so ausgefallen sein – wenn es nur ein grauer Brei auf einem Teller ist, wird es niemals so gut schmecken wie eines, das dazu noch schön aussieht. Unser Linsensalat mit Wintergemüse ist ein buntes Potpourri aus orangenen Karotten, tiefroten Beten, grüner Petersilie und dunkelbrauen Linsen. Kurz gesagt, wir sind begeistert!

Linsen kennen viele nur aus dem klassischen Linseneintopf mit Würstchen wie bei Oma. Während dieser schon wirklich lecker ist, kann die kleine Hülsenfrucht noch viel mehr. Linsen sind wahre Kraftpakete voller Protein und gesunden Mineralstoffen und bestens für die fleischfreie Ernährung geeignet. Je nach Art schmecken sie entweder mild und weich, kräftig und knackig oder würzig. Für diesen Linsensalat mit Wintergemüse verwenden wir Tellerlinsen, die eine feste Struktur haben und erdig-nussig schmecken. Perfekt in der Kombination mit Wurzelgemüse!

Wir verwenden heute Karotten und Rote Beten, welche die bunte Vielfalt der Wurzelgemüse perfekt widerspiegeln. Sie schmecken süß und erdig, geben schöne Farben und sind noch dazu wunderbar gesund. Karotten sind ja bekanntlich besonders gut für die Augen, was gerade in den dunklen Monaten vom Vorteil sein kann. Sie enthalten Beta-Carotine, welche als Vorstufe von Vitamin A auch das Immunsystem stärken. Rote Bete ist reich an Antioxidantien und verbessert die Durchblutung. Du siehst, der Linsensalat mit Wintergemüse hat es in sich. Du kannst übrigens auch mit anderen Wurzelgemüsesorten experimentieren, zum Beispiel Topinambur oder Pastinaken. Viel Spaß!