Loaded Kroketten: So schmeckt der Kartoffel-Snack noch besser

Loaded Fries kennen wir ja bereits. Schließlich haben wir uns diese besondere Spezialität, bei der Pommes frites mit allerhand Toppings serviert werden, oft genug in verschiedenen Varianten schmecken lassen. Das neue Ding sind aber Loaded Kroketten. Die schmecken einfach umwerfend, und du kannst sie auch noch ganz leicht zu Hause nachmachen. Worauf wartest du? Leg gleich los!

Rezept für Loaded Kroketten: schon probiert?

Star unseres Gerichts sind natürlich die Kroketten. Dafür kannst du entweder zu einer fertigen Variante aus dem Supermarkt greifen oder sie selber machen. Hast du Kroketten schon einmal selbst zubereitet? Mit unserem Rezept ist das gar nicht schwer. Für welche Version du dich auch entscheidest: Backe die Kroketten im Ofen oder, wenn du hast, in einer Heißluftfritteuse knusprig.

In der Zwischenzeit kannst du dich um das Topping kümmern. Dafür schneidest du Zwiebeln in Stücke und brätst sie leicht braun in einer Pfanne an. Den Speck brätst du ebenfalls knusprig und teilst ihn anschließend in Stücke. Die fertig gebackenen Kroketten kommen dann in eine Auflaufform. Streue den geriebenen Käse darüber und schiebe die Form für ein paar Minuten bei starker Hitze in den Ofen, bis der Käse geschmolzen ist. Danach verteilst du Speck und Zwiebeln darauf und servierst die Loaded Kroketten mit gehackter Petersilie.

Die Kroketten sind nicht nur ein toller Snack, wenn spontan Freunde zu Besuch kommen oder dir der Sinn nach etwas Herzhaftem steht, sondern auch eine tolle Mahlzeit zum Mittag. Und mit nur einer knappen halben Stunde Zubereitung steht das Gericht schnell auf dem Tisch. Das Beste: Die Loaded Kroketten sind außerdem ideal, wenn du beim Kochen deiner Fantasie freien Lauf lassen möchtest. Soll heißen: Es kann nach Lust und Laune abgewandelt werden. Wenn du es zum Beispiel eine Spur schärfer magst, kannst du ein paar Chiliflocken unter den Käse mischen oder noch geschnittene Jalapeños zum Topping geben. Oder probiere eine Variante mit gebratenem Hackfleisch statt mit Speck.

