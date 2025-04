Wiesenmagie in der Eiswaffel: Löwenzahn-Eis

Löwenzahn – ich verbinde damit ganz klassisch meine Kindheit, die Fernsehserie mit Peter Lustig und Pusteblumen. Nie hätte ich gedacht, dass man ihn auch in der Küche verwenden könnte. Wenn du bisher auch nur daran gedacht hast, die Blume wegzuzupfen, kommt hier eine überraschende kulinarische Möglichkeit. Wir zaubern heute Löwenzahn-Eis, das du ganz sicher in keiner Eisdiele findest. Neugierig? Wir zeigen dir, wie’s geht!

So bereitest du Löwenzahn-Eis zu

Frisch gepflückte Löwenzahnblüten sind eine wunderbare, natürliche Quelle von Süße und Farbe. Ihr Geschmack erinnert an Honig und florale Noten, die sich besonders gut in Desserts wie unserem Eis machen. Wichtig ist, dass du nur die gelben Blütenblätter verwendest, da die grünen Teile bitter schmecken können. Pflücke sie außerdem nur dort, wo du weißt, dass keine Pestizide oder andere Chemikalien verwendet werden. Und wasche sie vor der Weiterverarbeitung gründlich.

Löwenzahn ist aber nicht nur bei Feinschmeckern beliebt, sondern auch bei Gesundheitsbewussten. Denn die Pflanze mit den strahlend gelben Blütenköpfen ist ein echtes Kraftpaket. Sie enthält Vitamin A, C und K sowie jede Menge wertvolle Antioxidantien. Außerdem wirken die Pflanzenstoffe des Löwenzahns entzündungshemmend und können die Verdauung fördern.

Wenn das also nicht alles Gründe sind, die Blümchen in der Küche zu nutzen, wissen wir auch nicht. Deswegen haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, ein Löwenzahn-Eis aus ihnen zuzubereiten. Dafür erhitzen wir Löwenzahnhonig mit etwas Wasser und Vanillemark in einem Topf. Danach lassen wir die Mischung abkühlen, bevor wir sie mit Joghurt, Orangensaft und -abrieb vermengen. Zu guter Letzt heben wir geschlagene Sahne und Löwenzahnblüten unter.

Danach kommt alles in die Eismaschine, wenn du eine besitzt. Oder du füllst das Eis in einen Behälter und packst es in den Gefrierschrank. Dann musst du nur daran denken, alle 30 Minuten das Eis umzurühren, sodass sich keine Eiskristalle bilden. Nach einigen Stunden ist das Löwenzahn-Eis dann bereit zum Genießen. Mit der Eismaschine ist es sogar noch etwas schneller fertig.

Natürlich kannst du das Rezept für Löwenzahn-Eis ganz nach deinem Belieben abwandeln oder weiter verfeinern. Ergänze es zum Beispiel durch fruchtige Akzente und serviere es mit frischen Beeren. Diese sorgen für eine leichte Säurenote. Für eine knusprige Textur füge einige gehackte Pistazien oder Mandeln hinzu. Oder experimentiere mit anderen Kräutern. Für eine würzige Note kannst du eine Prise Zimt oder Muskat dazugeben.

Löwenzahn-Eis Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gefrier- und Kühlzeit 4 Stunden Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Bio-Orange

1 Vanilleschote

120 ml Löwenzahnhonig findest du online, z. B. hier 🛒

100 ml Wasser

200 g Naturjoghurt

200 ml Schlagsahne

2 EL Löwenzahnblüten Zubereitung Wasche die Orange gründlich, reibe die Schale fein ab und presse den Saft aus. Halbiere die Vanilleschote der Länge nach und kratze das Mark mit einem Messer heraus.

Gib den Löwenzahnhonig mit Wasser in einen kleinen Topf. Füge das Vanillemark hinzu und erhitze die Mischung langsam, bis sie warm ist. Dann nimm sie vom Herd und lass sie etwas abkühlen.

Vermische in einer großen Schüssel Naturjoghurt mit der abgekühlten Honig-Vanille-Mischung. Füge die Orangenschale und den Saft hinzu und rühre alles gut durch.

Schlage die Sahne steif und hebe sie vorsichtig unter die Joghurt-Honig-Masse. Streue die Löwenzahnblüten in die Mischung ein und vermische alles gleichmäßig.

Gieße die fertige Eiscreme-Mischung in einen Eisbehälter und stelle das Ganze in das Gefrierfach. Rühre die Eismasse alle 30 Minuten um, bis sie fest wird, um die Bildung von Eiskristallen zu vermeiden.

Nimm das Löwenzahn-Eis etwas vor dem Servieren aus dem Gefrierfach, damit es leicht antauen kann. Serviere und genieße es.

