Über das Wetter in London gibt es ja so einige Geschichten zu erzählen. Vor allem viel regnen soll es dort und nebelig ist es auch oft. Was passt da besser, als sich an grauen und ungemütlichen Tagen einen London Fog Latte zu gönnen? Das Getränk schmeckt schließlich auch, wenn man nicht in London wohnt. Zwar findest du den Latte auf den Karten großer Kaffeehausketten, wenn du ihn selbst zubereitest, kostet er aber nur einen Bruchteil von dem, was du im Café bezahlst.

London Fog Latte: You drink coffee, I drink tea

Wenn die Milch den schwarzen Tee küsst und beide sich vermischen, bekommt der London Fog Latte eine milchig-trübe Farbe, die einem nebeligen Tag tatsächlich ähnlich sieht. Ist es draußen ungemütlich, dann ist der Earl Grey Latte das perfekte Wohlfühlgetränk für eine kleine Auszeit. Wusstest du, dass der London Fog Latte ursprünglich gar nicht aus London stammt? Erfunden wurde er bereits in den 1990er Jahren in Vancouver. Inzwischen wird er aber fast überall auf der Welt getrunken.

Du kannst den London Fog Latte in nur zehn Minuten zubereiten. Alles, was du dafür brauchst, sind Earl Grey, Milch und Vanilleextrakt. Wer das nicht bekommt, kann aber auch Vanillesirup verwenden oder das Mark einer Vanilleschote in der Milch mit erwärmen. Außerdem funktioniert der Latte sowohl mit Kuhmilch als auch mit allen anderen Milchalternativen. Einen extra Twist verleihst du dem Getränk, wenn du über den Milchschaum ein paar getrocknete Lavendelblüten streust. Die sorgen durch ihr blumiges Aroma für eine besondere Note und sind eine gute Ergänzung zum zitrusartigen Geschmack des Earl Greys.

