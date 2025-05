Low Carb Cloud Bread: So leicht backst du Oopsies

Stelle dir vor, wie du in eine fluffige, zarte Wolke beißt, die auf der Zunge zergeht und gleichzeitig deinen Hunger stillt! Genau das erwartet dich bei diesem unglaublichen Low Carb Cloud Bread, auch Oopsies genannt. Wir servieren es heute zum Frühstück.

Rezept für fluffiges Low Carb Cloud Bread

Woher der Name Oopsies kommt, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich geht er auf eine glückliche Küchenpanne zurück. Eine Köchin versuchte angeblich, etwas Anderes zuzubereiten (möglicherweise ein Soufflé oder eine andere Eierspeise), machte dabei aber einen Fehler und erschuf diese fluffigen, brotähnlichen Scheiben. Als sie ihr versehentliches Ergebnis sah, soll ihr ein „Oops!“ rausgerutscht sein – und so war der Name geboren.

Das Wolkenbrot besteht aus gerade einmal fünf Zutaten – Eier, Quark, Frischkäse, Backpulver und einer Prise Salz. Trenne zu Beginn die Eier und schlage das Eiweiß steif. Verrühre die Eigelbe mit dem Frischkäse, Quark, Backpulver und Salz. Hebe zum Schluss den Eischnee vorsichtig unter. Jetzt gibst du 8 Teigkleckse auf ein mit Backpapier belegtes Blech, die du 15-20 Minuten im Ofen backst.

Genieße das Low Carb Cloud Bread zum Frühstück mit Avocado und Ei oder als Grundlage für herzhafte Sandwiches. Aber auch als Beilage zu einer kräftigen Suppe schmeckt es hervorragend.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du kannst bei den Oopsies wunderbar kreativ sein und mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen experimentieren. Probiere beispielsweise mediterrane Varianten mit Rosmarin und Thymian oder setze auf orientalische Aromen mit Kreuzkümmel und Kurkuma. Ganz besonders wird das Wolkenbrot, wenn du den Teig vor dem Backen mit Lebensmittelfarbe einfärbst.

Überrasche deine Gäste beim nächsten Brunch mit diesen ungewöhnlichen, fluffigen Kreationen. Jeder wird nach einem zweiten Stück greifen.

Auch Pizza, Kuchen und Nudeln schmecken in der Low-Carb-Variante, wie diese Blumenkohlpizza mit Serrano-Schinken und Rucola, der Kokoskuchen und der Spaghettikürbis mit Tomaten beweisen.

Low Carb Cloud Bread Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 3 Eier

50 g Magerquark

50 g Frischkäse mit oder ohne Kräuter

1/2 TL Backpulver

1 Prise Salz Zubereitung Heize den Ofen auf 160 °C Umluft vor.

Trenne die Eier und schlage das Eiweiß steif.

Verrühre die Eigelbe mit Dem Quark, Frischkäse, Backpulver und Salz. Hebe den Eischnee danach vorsichtig unter.

Belege ein Blech mit einer Backmatte 🛒 oder Backpapier und verteile 8 Teigkleckse darauf.

Backe das Low Carb Cloud Bread 15-20 Minuten goldbraun.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.