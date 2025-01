Dieses vegane Nudelgericht kommt ganz ohne Nudeln aus

Ein Nudelgericht ganz ohne Nudeln? Ja, du hast richtig gelesen, denn dieses Gericht gibt dir alles, was Nudeln ausmacht und besteht doch aus einer ganz einfachen Zutat: Kürbis. Damit ist Spaghettikürbis mit Tomaten nicht nur vegan, sondern auch kalorienarm. Perfekt, wenn du zum Jahresbeginn etwas für deine Linie tun möchtest.

Spaghettikürbis mit Tomaten: wenig Kalorien, viel Geschmack

Nudelalternativen gibt es einige. Sie bestehen oftmals aus der Stärke von Reis oder Konjakwurzel und sind geschmacksneutral und von der Konsistenz her eher fragwürdig. Eine Alternative für alle, die nicht auf Geschmack verzichten wollen, sind Nudeln aus Gemüse. Zoodles zum Beispiel, bei denen Zucchini in Nudelform geschnitten werden. Eine beliebte Zutat ist auch der Spaghettikürbis.

Spaghettikürbis heißt so, weil sein Fruchtfleisch beim Kochen auf eine ganz bestimmte Art und Weise zerfällt: Seine Konsistenz ist sehr faserig und ähnelt dadurch der von Spaghetti. Lockerst du ihn mit einer Gabel auf, kannst du diese Fasern verarbeiten wie Nudeln. Im Gegensatz zu diesen besitzt der Kürbis jedoch kaum Kohlenhydrate. Dadurch ist er besonders bei den Menschen beliebt, die kohlenhydratarm essen wollen oder müssen. Wir bereiten ihn momentan gern als Spaghettikürbis mit Tomaten und Kichererbsen zu.

Gut zu wissen: Spaghettikürbis ist nur eine von vielen Kürbissorten, die du in hiesigen Supermärkten finden kannst. In unserem Leckerwissen findest du eine komplette Aufstellung der beliebtesten Sorten und die beste Art und Weise, sie zuzubereiten.

Die Zubereitung dieses pflanzlichen Gerichts ist einfach und erfordert nur wenige Handgriffe. Beginne zunächst damit, den Kürbis im Ofen zu garen, bis er weich ist. Das klappt am besten, wenn du ihn halbierst, würzt und dann mit der Schnittfläche nach unten auf einem Backblech 🛒 etwa 40 Minuten lang backst. Er ist gar, wenn du ihn mit einer Gabel einstechen kannst. Entferne dann das Innere mit einer Gabel und mische es in einer Pfanne mit etwas Olivenöl und Kichererbsen, Tomaten und roten Zwiebeln. Schon ist dein Low-Carb-Gericht fertig. Das war doch gar nicht so schwer, oder?

Probiere Spaghettikürbis doch auch mal auf Elsässer Art mit Speck, Käse und Crème fraîche. Doch auch für andere Kürbissorten haben wir das ein oder andere Rezept, beispielsweise gebackenen Kürbis vom Blech oder ein cremiges Kürbis-Brokkoli-Curry. Zugreifen!

Spaghettikürbis mit Tomaten Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Spaghettikürbisse

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

1 Knoblauchzehe

2 Handvoll Kirschtomaten

200 g Kichererbsen gegart

1 rote Zwiebel

frische Kräuter zur Deko Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Halbiere den Spaghettikürbis und entferne die Kerne. Bestreiche die Schnittflächen mit 1 EL Olivenöl, würze mit Salz und Pfeffer. Lege die Hälften mit der Schnittfläche nach unten auf ein Backblech und backe sie für etwa 40 Minuten, bis das Fruchtfleisch weich ist.

Während der Kürbis im Ofen ist, schäle und hacke die Knoblauchzehe, halbiere die Cherrytomaten und schneide die rote Zwiebel in feine Streifen.

Erhitze etwas Olivenöl in einer Pfanne und brate den Knoblauch darin an, bis er weich sind. Gib die Tomaten und die Kichererbsen hinzu und brate alles für weitere 5 Minuten. Würze mit Salz und Pfeffer.

Nimm den Spaghettikürbis aus dem Ofen und lasse ihn etwas abkühlen. Ziehe das Fruchtfleisch mit einer Gabel heraus, sodass Spaghetti-artige Streifen entstehen. Vermische den Kürbis in einer großen Schüssel mit den Tomaten, Zwiebeln und Kichererbsen.

Richte den Spaghettikürbis auf Tellern an und garniere ihn mit frischen Kräutern nach Wahl.

