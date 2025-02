Macadamia-Brownies: mehr Schokolade geht nicht

In der US-amerikanischen Küche haben Brownies einen festen Platz in der Backkunst. Aber auch bei uns sind die schokoladigen Kuchenstücke äußerst beliebt. Kein Wunder, Brownies sind schnell gebacken und so vielseitig, dass du nach Lust und Laune immer wieder neu erfinden kannst. Heute haben wir Lust auf Nüsse und backen deshalb Macadamia-Brownies nach diesem Rezept.

Rezept für Macadamia-Brownies

Wenn es ein Gebäck gibt, dass immer wieder auf meiner Back-to-do-Liste steht, sind es Brownies. Egal, ob pur nur mit Schokolade, verfeinert mit Früchten oder besonders süß und aromatisch mit Karamell – ich mag sie alle. Aktuell gehören Macadamia-Brownies zu meinen absoluten Favoriten. Wer kann der Mischung aus Schokolade und knackigen Nüssen auch schon widerstehen? Ich kenne da niemanden.

Ein saftiges und leicht klebriges Inneres, ein intensiver Schokoladengeschmack und eine unkomplizierte Zubereitung – das sind die Markenzeichen von Brownies. Möchtest du die Variante mit Macadamia-Nüssen nachbacken, dann brauchst du neben den Zutaten für ein Brownie-Grundrezept (Butter, Eier, Mehl, Schokolade, eine Prise Salz, Vanilleextrakt und Kakaopulver) nur noch Macadamia-Nüsse. Für einen aromatischen Kontrast wählst du bereits gesalzene Nüsse, sonst greifst du zur ungesalzenen Variante.

Die Macadamias sorgen nicht nur für einen besonders Crunch beim Naschen, sie harmonieren auch perfekt mit dem schokoladigen Aroma der Brownies. Wusstest du, dass die Macadamia zu den teuersten Nüssen der Welt gehört? Die Nuss mit dem buttrigen Kern ist kompliziert und anspruchsvoll im Anbau, was sie letztendlich so teuer macht. Dafür punktet sie aber mit Vitamin B und A sowie einem hohen Anteil gesunder ungesättigter Fettsäuren. Hacke die Nüsse am besten etwas kleiner, bevor du sie in den fertigen Brownie-Teig rührst, so lassen sie sich besser verteilen.

Backe die Brownies am besten in einer kleinen, quadratischen Auflaufform, so werden die Stücke schön gleichmäßig. Die passende Form kannst du zum Beispiel online 🛒 kaufen.

Dir läuft beim Gedanken an schokoladige Brownies bereits das Wasser im Mund zusammen? Dann lass dir auch unsere anderen Kreationen des amerikanischen Gebäckklassikers nicht entgehen. Diese veganen Oreo-Brownies aus nur drei Zutaten musst du unbedingt ausprobieren. Verführerisch schmecken auch diese Bananen-Erdnussbutter-Brownies oder unsere Rote-Bete-Brownies. Viel Spaß beim Nachbacken.

Macadamia-Brownies Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien 1 Auflaufform 20 x 20 cm Zutaten 1x 2x 3x 120 g Butter

150 g Zartbitterschokolade

2 Eier

120 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt

80 g Mehl

2 EL Kakaopulver

1 Prise Salz

100 g Macadamianüsse Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege die Backform mit Backpapier ein.

Schmilz die Butter zusammen mit der Schokolade in einen Topf bei niedriger Hitze.

Schlage in einer Rührschüssel die Eier mit Zucker und Vanilleextrakt schaumig. Rühre dann die geschmolzene Schokoladen-Butter-Mischung langsam unter.

Vermenge Mehl, Kakaopulver und Salz miteinander und hebe sie vorsichtig unter die flüssigen Zutaten.

Hacke die Macadamianüsse grob und rühre sie unter den Brownieteig und fülle diesen dann in die vorbereitete Form.

Backe die Brownies im vorgeheizten Ofen ca. 25 Minuten. Mache kurz vor Ende der Backzeit die Stäbchenprobe. Es sollte etwas Teig kleben bleiben, denn die Brownies sind perfekt, wenn sie von innen noch leicht klebrig sind.

Lass die Brownies nach dem Backen abkühlen und schneide sie dann zum Servieren in Stücke.

