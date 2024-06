Backe diese saftigen Bananen-Erdnussbutter-Brownies

Was ist nur manchmal los mit diesen Bananen? Ewig sind sie grünlich und bitter und kaum schaut man einmal weg, sind sie matschig und überreif. Nicht einfach. Aber matschige, überreife Bananen sind eine hervorragende Backgrundlage. Zum Beispiel für diese herrlich saftigen Bananen-Erdnussbutter-Brownies.

Reduzieren Lebensmittelverschwendung und schmecken auch noch gut: Bananen-Erdnussbutter-Brownies

Mit Sicherheit hatten wir alle schon mal eine Lebenskrise. Den Moment, wo wir uns fragen, was eigentlich der Sinn von allem ist, was wir so tun. Solche Situationen sind furchtbar anstrengend, aber leider kommen sie ab und zu vor. Was in Momenten wie diesen hilft, ist eine heiße Tasse Tee, Stift und Papier, um die Gedanken zu ordnen, und Brownies, genauer gesagt: diese Bananen-Erdnussbutter-Brownies.

Brownies sind einfach ein tolles Gebäck. Sie sind leicht und schnell zubereitet und brauchen nicht viele Zutaten. Außerdem kann man sie perfekt nach den eigenen Bedürfnissen anpassen. Sie gelingen eigentlich immer und schmecken warm wie kalt. Unsere Bananen-Erdnussbutter-Brownies sind all das und noch mehr: Sie sind das perfekte Gebäck, um deine alten, langsam schon kritisch reifen Bananen zu verarbeiten.

Reife Bananen sind ziemlich nützlich. Sie enthalten nicht nur mehr Zucker als unreife, sie sind auch ein idealer Ei-Ersatz. Wenn du sie gründlich zerdrückst, ergibt das eine Konsistenz, die der von verquirltem Ei nicht unähnlich ist. Unsere Bananen-Erdnussbutter-Brownies sind daher vegan. Stelle nur sicher, dass du wirklich ganz reife Bananen verwendest, da diese die beste Konsistenz haben.

Die Bananen-Erdnussbutter-Brownies sind einfach zusammengerührt und schnell gebacken. Das Ergebnis sind saftige, schokoladige Kuchenstücke mit Erdnussbutter-Stücken, die am Besten noch warm schmecken. Damit ist jede Sinnkrise nur noch halb so schlimm, das kannst du uns glauben!

