Urlaubsstimmung im Glas: Rezept für fruchtigen Mai Tai

Der Sommer ist in diesem Jahr eher durchwachsen und besonders an regnerischen Tagen kommt nur schwer Sommerstimmung auf. Wenn dann doch mal die Sonne scheint, machen wir es uns mit einem leckeren Cocktail auf dem Balkon oder der Terrasse gemütlich. Am liebsten trinken wir einen Mai Tai. Der fruchtige Rumdrink wird mit Cocktailkirschen und Ananasstücken garniert – Urlaubsfeeling pur.

Mai Tai: fruchtiger Cocktail mit Karibikflair

Der Mai Tai hat seine Wurzeln in der polynesischen Tiki-Kultur der 1940er Jahre. Erfunden wurde er von Victor J. „Trader Vic“ Bergeron in Kalifornien und erlangte schnell weltweite Berühmtheit. Der Name „Mai Tai“ stammt aus dem Tahitianischen und bedeutet „gut“ oder „ausgezeichnet“. Kein Wunder, dass der Mai Tai heute zu den beliebtesten Cocktails zählt. Mit seinen tropischen Aromen träumt man sich Schluck für Schluck an einen karibischen Strand.

Das Herzstück des Drinks ist brauner Rum. Hinzu kommen Mandelsirup, der dem Mai Tai eine besondere Note gibt, und Ananas- sowie Orangenlikör, der die fruchtigen Aromen abrundet. Frisch gepresster Limettensaft sorgt für die nötige Säure und Frische. Die fruchtigen Aromen und die feine Balance zwischen süß und sauer machen ihn zu einem wahren Hochgenuss.

Fülle einen Cocktailshaker mit Eis und gib die weiteren Zutaten hinein. Schüttle alles kräftig durch und gieße den Mix in ein mit Eis gefülltes Glas. Garniere den Cocktail mit einer Cocktailkirsche und einem Stück Ananas.

Der Mai Tai sorgt immer für das richtige Flair, ob zur Sommerparty mit Freunden oder zum Grillfest im Garten. Ein Klassiker unter den Cocktails, der dich sofort in Urlaubsstimmung versetzt.

