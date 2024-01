Des Deutschen liebste Insel im Mittelmeer, Mallorca, hat noch mehr zu bieten als Ballermann, schicke Villen und feine Sandstrände. Auch kulinarisch gibt es so manch Leckerbissen zu entdecken. Wir präsentieren dir heute ein Rezept für süße Teigschnecken, die Ensaimadas.

Ensaimadas als echte mallorquinische Spezialität

Die Ensaimada ist ein mallorquinisches Schmalzgebäck, das übersetzt so viel wie „die Eingeschmalzene“ heißt. Dieses fluffige, schneckenförmige Gebäck ist perfekt für deine Kaffeetafel, aber auch als süßes Frühstück macht es eine gute Figur.

Doch was ist an einer Schnecke aus Hefeteig so besonders? Gute Frage! Die Ensaimada ist nämlich nicht irgendeine Hefeschnecke. Sie ist das süße Aushängeschild der Insel, mega lecker und ein Stück Geschichte und Tradition. Heute sind Ensaimadas ein echtes Highlight in vielen Cafés und Bäckereien. Der Teig ist so wunderbar leicht und luftig, dass er auf der Zunge zergeht, und die charakteristische Spiralform sieht nicht nur fantastisch aus, sie ist auch der Beweis für die handwerkliche Kunstfertigkeit, die hinter diesem Gebäck steckt.

Und das Beste kommt noch: Du kannst die Ensaimadas nach Herzenslust füllen, sei es mit Schokolade, Creme oder klassisch mit Puderzucker bestreut.

Ensaimadas sind ein Stück mallorquinische Lebensfreude, ganz ohne Flugticket. Also, roll‘ die Ärmel hoch, wirf den Ofen an und lass uns zusammen dieses himmlische Gebäck kreieren.

Hast du Lust auf eine kulinarische Weltreise, dann packe deinen Koffer! Starte deinen Tag doch mit echtem französischen Flair und probiere dich an selbst gemachtem Pain au chocolat. Nichts schlägt diesen klassisch butterigen Teig mit einer süßen Schokoladenfüllung zum Frühstück. Danach geht es weiter nach Holland, wo wir eine perfekte Appeltaart genießen. Und für alle, die sich nach England träumen: Wie wäre es mit selbstgemachten Himbeer-Scones?