Mango-Frischkäse-Aufstrich mit nur 5 Zutaten: exotischer Frühstücksgenuss

Lust auf ein Frühstück, das anders ist als der übliche Käse- oder Marmeladentoast? Dann probiere diesen Mango-Frischkäse-Aufstrich! Er kombiniert die exotische Süße von Mango mit der Frische von Limette und der samtigen Cremigkeit von Frischkäse. Die Prise Chili rundet das Geschmackserlebnis perfekt ab. Schnell gemacht, unglaublich lecker und ein echter Gamechanger für dein Frühstück. Überzeugt? Dann geht’s los!

Rezept für Mango-Frischkäse-Aufstrich: in 10 Minuten fertig

Dieser Mango-Frischkäse-Aufstrich überzeugt nicht nur durch seinen fruchtigen Geschmack, sondern auch durch seine kurze Zutatenliste und einfache Zubereitung. Du brauchst weder einen Mixer noch einen Pürierstab dafür. Bei diesem Rezept kannst du alles ganz einfach und unkompliziert zusammenrühren. Aber fangen wir von vorne an: Schäle zunächst die Mango und schneide von allen Seiten jeweils eng am Kern entlang, um das Fruchtfleisch davon zu lösen. Wenn du möchtest, kannst du auch einen speziellen Mangoschneider 🛒 dafür verwenden. Danach schneidest du das Fruchtfleisch der Mango in feine Würfel. Als Nächstes reibst du die Schale der Limette ab.

Dann kann auch schon alles gemeinsam in eine Schüssel. Vermenge den Frischkäse, die Mangowürfel, Limettenabrieb und Chiliflocken gut miteinander, bis eine gleichmäßige Masse daraus entsteht. Und schon ist der Mango-Frischkäse-Aufstrich fertig zum Genießen. Optional kannst du noch ein paar Nüsse deiner Wahl grob hacken und sie über den Aufstrich streuen, bevor du das Ganze servierst. Im Kühlschrank hält sich der Mango-Frischkäse-Aufstrich circa 2 Tage.

Mango-Frischkäse-Aufstrich Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 450 g Mango

1 Bio-Limette

250 g Frischkäse

1/4 TL Chiliflocken

50 g Mandeln geröstet, gesalzen & gehackt, optional Zubereitung Schäle die Mango, entferne das Fruchtfleisch vom Stein und schneide es in feine Würfel. Reibe die Schale der Limette ab.

Gib Frischkäse, Mangowürfel, Limettenabrieb und Chiliflocken in eine Schüssel und rühre alles zu einer Masse.

Fülle den Mango-Frischkäse-Aufstrich in luftdichte und wiederverschließbare Gläser. Optional kannst du den Aufstrich mit gehackten Mandeln bestreuen und servieren.

