Mangold-Auflauf: schnell gemacht, lecker im Geschmack

Auch an warmen Tagen sehnen wir uns manchmal nach Gerichten, die Wärme und Behaglichkeit auf den Tisch bringen. Da kommt dieser herzhafte Mangold-Auflauf gerade recht. Er kombiniert zarten Mangold mit einer cremigen Soße und überbackenem Käse. Wir haben das Rezept.

Einfaches Rezept für Mangold-Auflauf

In südlichen Ländern wie Italien oder der Schweiz steht Mangold regelmäßig auf dem Speiseplan. Dort schätzt man die Pflanze nicht nur wegen ihrer kräftigen Blätter und der festen Stiele, sondern auch wegen ihres leicht erdigen Aromas. In der Mittelmeerküche ersetzt Mangold häufig den Spinat, da er robuster wächst und mehr Biss mitbringt. Auch in den Alpenregionen kennen viele Familien Mangold aus Omas Garten, wo er oft direkt neben Kartoffeln und Kräutern sprießt.

In diesem leckeren Auflauf entfaltet sich das volle Aroma des Gemüses. Du verwendest sowohl die grünen Blätter als auch die knackigen Stiele. Eine helle Soße aus Butter, Mehl, Milch und Sahne sorgt für cremige Bindung. Mit frisch geriebener Muskatnuss und einer Prise Pfeffer bringst du sie geschmacklich auf den Punkt. Wenn du magst, gibst du geräucherte Schinkenwürfel dazu – sie unterstreichen die herzhafte Note. Für den krönenden Abschluss sorgt eine dicke Schicht geriebener Käse, der im Ofen goldbraun und knusprig wird.

Die Kombination aus Gemüse, Soße und Käse gelingt immer und schmeckt auch Kindern, die sonst um grünes Gemüse eher einen Bogen machen. Für ein optisches Highlight kannst du farbigen Mangold verwenden.

Wenn du Mangold liebst, probiere auch die knusprige Mangold-Tarte mit Blätterteig, den aromatischen Mangold-Flammkuchen mit Feta und Zwiebeln oder den frischen lauwarmen Süßkartoffel-Mangoldsalat mit Granatapfelkernen. Diese Rezepte zeigen dir, wie vielseitig das grüne Gemüse sein kann – vom Ofengericht bis zum Salat. Noch mehr Rezepte liefert dir unser Koch-Bot.

Mangold-Auflauf keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Mangold frisch

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Butter

1 EL Mehl

200 ml Milch

100 ml Sahne

Salz und Pfeffer

Muskatnuss

100 g geriebener Käse

1 EL Olivenöl Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Wasche den Mangold gründlich. Trenne die Stiele von den Blättern. Schneide die Stiele in kleine Stücke, die Blätter grob.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch, hacke sie fein.

Erhitze die Butter in einem Topf. Gib Zwiebel und Knoblauch dazu und dünste sie glasig.

Rühre das Mehl ein und lass es kurz anschwitzen. Gieße unter Rühren Milch und Sahne dazu, lass alles aufkochen.

Würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss 🛒. Lass die Soße bei niedriger Hitze 5 Minuten köcheln.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne. Brate zuerst die Mangoldstiele ca. 3 Minuten an, dann gib die Blätter dazu und brate sie kurz mit, bis sie zusammenfallen.

Vermenge Mangold und Soße, fülle alles in eine Auflaufform.

Streue den geriebenen Käse darüber.

Backe den Auflauf ca. 20–25 Minuten im Ofen, bis die Oberfläche goldbraun ist.

