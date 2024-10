Margarita mit Brombeeren: der perfekte Drink zum Anstoßen an Halloween

Oktober – das bedeutet buntes Herbstlaub, Kürbisgerichte überall und der Duft nach Zimt. Aber halt, im Oktober war doch noch etwas. Richtig, die Rede ist von Halloween. Das gruselige Fest, das am 31. Oktober gefeiert wird und keltischen Ursprungs ist, steht bevor. Suchst du noch einen passenden Drink, um den schaurigen Tag zu begießen, ist unsere Margarita mit Brombeeren perfekt. Die schmeckt intensiv fruchtig und begeistert auf einer Halloweenfeier mit seiner tiefroten Farbe. Aber keine Sorge, du musst jetzt nicht gleich Halloween feiern, um den Cocktail zu genießen. Der schmeckt nämlich auch an allen anderen Tagen.

Margarita mit Brombeeren: dunkel, fruchtig und geheimnisvoll

Mit ihrer dunkelroten Farbe und dem weißen Salzrand ist unsere Margarita mit Brombeeren die ideale Begleitung auf einer Halloween-Party oder auf einem Herbstfest. Brombeeren verleihen dem Drink eine süß-säuerliche Note, während die Limette für Frische sorgt. Nicht fehlen dürfen bei einer Margarita natürlich Tequila, Triple Sec und der mit Salz geschmückte Glasrand.

Die Zubereitung unseres Drinks ist wunderbar unkompliziert, sodass du am gruseligsten Tag des Jahres nicht auf dem Trockenen sitzen musst. Du brauchst Tequila, Eiswürfel, Triple Sec, frische Brombeeren, Limettensaft und Salz.

Reibe zuerst den Glasrand mit einer Limettenscheibe ein und tunke ihn dann in Salz. Danach presst du die Limetten aus und füllst den Saft mit den Brombeeren zum Pürieren in einen Mixer. Ist das Brombeerpüree zu sauer, kannst du es mit etwas Puderzucker oder Honig nach Geschmack süßen. Gib den Triple Sec, Tequila und das Brombeerpüree mit ein paar Eiswürfeln in einen Shaker. Schüttle die Zutaten ordentlich durch und gieße den Cocktail dann in die Gläser. Gib noch ein paar Eiswürfel dazu, dekoriere mit ein paar Brombeeren und genieße die fruchtige Margarita mit Brombeeren.

