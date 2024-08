Marmor-Gugelhupf mit cremig-fruchtiger Füllung: Den musst du probieren!

Bereite zunächst den Kuchenteig vor. Trenne dafür die Eier. Vermische dann Mehl und Backpulver in einer Schüssel. Verrühre anschließend in einer anderen Schüssel Butter, Zucker, Vanilleextrakt und Salz mit den Eigelben. Rühre abwechselnd nach und nach das mit Backpulver vermische Mehl sowie die Milch unter. Schlage die Eiweiße zu einem Schnee auf und hebe sie abschließend vorsichtig unter den Teig.

Gieße nun die Teige abwechselnd in eine eingefettete Gugelhupfform und verrühre sie leicht mit einer Gabel oder ein paar Stäbchen, damit der Kuchen eine hübsche Marmorierung erhält.

Fette die zweite Form rundum an ihrer Außenseite ein und drücke sie behutsam in die erste, sodass der Teig sich im Zwischenraum verteilt.

