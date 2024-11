Diese Suppe schmeckt nach Herbst

Maronen-Pilz-Suppe fängt den Geschmack des Herbstes ein wie keine andere. Folge unserem einfachen Rezept und überzeuge dich von ihrem köstlichen-natürlichen Geschmack.

Rezept für Maronen-Pilz-Suppe

Schließe die Augen und stelle dir vor, du stehst in einem herbstlichen Waldstück. Die Blätter der Bäume haben sich rot, gelb und tieforange verfärbt, eine ganze Palette an warmen Farben, die an den Bäumen klebt. Plötzlich weht ein leichter Windstoß durchs Geäst, einige Blätter lösen sich und wehen wie bunte Schmetterlinge um dich herum. Du atmest tief ein und genießt den Duft des Waldes. Du hast einen kleinen Weidenkorb dabei, der sich langsam immer mehr füllt mit Steinpilzen und Pfifferlingen. Plötzlich machst du Halt, denn vor dir erblickst du, in ihrer stacheligen Hülle, einen seltenen und doch erfreulichen Anblick: eine Esskastanie.

Wieder zu Hause breitest du deine Beute vor dir aus und fragst dich, was du nun daraus zubereiten kannst. Frisch schmecken deine gesammelten Schätze am besten. Warum nicht mal eine Maronen-Pilz-Suppe zubereiten? Die fängt nicht nur den Geschmack des Waldes ein, sondern erinnert dich auch an die schöne Zeit, die du unter den Baumkronen verbracht hast.

Die Zubereitung einer Maronen-Pilz-Suppe ist nicht schwer, denn das Ziel ist es, ihren natürlichen Geschmack zu bewahren. Neben den beiden Hauptzutaten brauchst du Zwiebel und Knoblauch, Gemüsebrühe (am besten selbstgemacht) und etwas Sahne, mehr nicht. Wir verzichten auf zusätzliche Gewürze wie Muskatnuss oder Thymian. Wenn du magst, kannst du diese natürlich trotzdem hinzugeben. Notwendig ist es aber nicht.

Falls du übrigens nicht gerade reich beschenkt von einem Waldspaziergang zurückkehrst, ist das nicht schlimm. Du kannst auch gekaufte Pilze aller Art und vorgekochte Maronen verwenden. Aber welche Zutaten du auch verwenden magst – lass dir diesen herbstlichen Suppengenuss nicht entgehen!

Maronen schmecken nicht nur in herzhaften Gerichten, auch verbacken als Maronen-Brownies oder italienischer Castagnaccio sowie bereits zum Frühstück als Maronenaufstrich schmecken die Esskastanien.