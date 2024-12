Festliche Vorspeise: Maronencremesuppe mit knusprigem Speck

Wenn das Weihnachtsmenü steht, dir aber noch die passende Vorspeise fehlt, dann haben wir mit dieser Maronencremesuppe mit knusprigem Speck und Croûtons einen ziemlich leckeren Tipp für dich. Diese ist nicht nur ein guter Start für die weihnachtliche Schlemmerei, sondern auch im Handumdrehen fertig.

Rezept für Maronencremesuppe mit knusprigem Speck

Maronen kennen viele von uns lediglich als Snack vom Weihnachtsmarkt. Dabei lässt sich aus der Frucht der Esskastanie so viel zubereiten, wie diese cremige Suppe zum Beispiel. Wir verfeinern sie noch mit knusprig angebratenem Speck und Croûtons und fertig ist die perfekte Vorspeise, die zu jedem Weihnachtsessen passt.

Für die Suppe verwenden wir bereits vorgegarte Maronen. So geht die Zubereitung schneller von der Hand und wenn wir in der Weihnachtszeit eines nicht haben, dann ist es zu viel Zeit. Deshalb möchten wir auch in der Küche nicht mehr Zeit verbringen als nötig.

Die Maronen kannst du mittlerweile in vielen Supermärkten kaufen. Zusätzlich landen noch Frühstücksspeck, Sahne und frischer Thymian sowie Butter in deinem Einkaufskorb. Die restlichen Zutaten, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe, Zwiebel, Knoblauch und Brot hast du vermutlich bereits zu Hause. Perfekt ist, wenn du noch altes Brot hast, das aufgebraucht werden muss. Hieraus bereitest du einfach die Croûtons zu. Den Speck brätst du knusprig an und schneidest ihn danach in kleine Scheiben.

Die restlichen Zutaten kommen in einen Topf und werden dort zusammen gekocht. Für eine cremige Konsistenz pürierst du die Suppe gut durch. Danach verteilst du sie in Schälchen oder tiefe Teller, streust Speck und Croûtons obendrauf und kannst dir die festliche Vorspeise schmecken lassen.

Zu einem ausgewogenen Menü gehört auch eine leckere Vorspeise. Soll es mal keine Suppe sein, dann sind zum Beispiel diese Blätterteigsterne mit Brie und Cranberrys, ein Rote-Bete-Tatar oder diese Hasselback-Rote-Bete.