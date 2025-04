Diese Nudeln mit Shrimps werden schnell zu deinem neuen Lieblingsrezept

Nudeln, Shrimps und Sahnesoße sind die Grundbausteine für ein Abendessen, das glücklich macht. Diese Marry Me Pasta mit Shrimp erfüllen diese Voraussetzungen. So lecker schmecken sie, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, sie nicht mindestens einmal die Woche zu Abend zu essen. Das willst du auch? Dann pass gut auf und lerne das Rezept, das dich dazu bringen wird, auf die Frage nach einem Nachschlag zu sagen: „Ja, ich will!“

Marry Me Pasta mit Shrimp: Nudeln mit Garnelen in Tomaten-Sahnesoße

Vor einiger Zeit kursierte ein Trend im Internet, der die Herzen kochbegeisterter Menschen im Sturm eroberte. Marry Me Chicken nannte sich das Gericht und bezeichnete Hähnchenbrust in Paprika-Sahnesoße. So gut sollte dieses schmecken, dass jeder, der es probierte, sofort das Jawort sprach. Was ein bisschen wie die Grundgeschichte eines Märchens klingt, ist tatsächlich ein verdammt leckeres Essen, das wir in der Redaktion auch schon das ein oder andere Mal zubereitet haben. Doch was, wenn du die Idee dieses Essens nimmst und auf etwas anderes anwendest, zum Beispiel Nudeln mit Garnelen? Das wird verdammt lecker!

Beginne damit, deine Shrimps zu putzen, sofern du nichtdirekt küchenfertig verarbeitete verwendest. Schäle sie, entferne den Kopf und ziehe den Darm. Das klingt etwas schwierig, ist jedoch nach den ersten zwei oder drei Meeresfrüchten ganz einfach. Koche dann die Pasta in gesalzenem Wasser al dente. Während sie vor sich hin blubbern, brätst du die Garnelen in einer heißen Pfanne von beiden Seiten goldbraun und legst sie dann beiseite.

Nun geht es an die Soße für deine Marry Me Pasta mit Shrimps. Schmilz etwas Butter in einer Pfanne und brate Knoblauch, Zwiebeln, getrocknete Tomaten und Tomatenmark darin an. Füge Mehl hinzu und lösch mit etwas Brühe und Sahne ab. Nun kommen die Shrimps in die Soße, zusammen mit Chiliflocken und etwas Oregano. Rühre die gekochten Nudeln unter und schwenke alles gut durch. Serviere das Gericht mit ordentlich Parmesan. Mmh, so gut!

Marry Me Pasta mit Shrimps kombiniert mehrere Klassiker. Nudelgerichte – immer eine gute Idee. Shrimps – passen super zu Nudeln und essen wir ohnehin viel zu selten. Tomaten-Sahnesoße – ja, bitte! Warum also warten, folge deinem Herzen und bereite dieses einfache Gericht direkt zu.

Marry Me Pasta mit Shrimps Nele 4.45 ( 9 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Pasta z.B. Rigatoni

Salz

3-4 getrocknete Tomaten in Öl kannst du hier online kaufen 🛒

300 g Shrimps küchenfertig

1 kleine Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Butter

1 EL Tomatenmark

1 TL Mehl

150 ml Gemüse- oder Fischbrühe

200 ml Sahne

1 TL Oregano

Chiliflocken nach Geschmack

Pfeffer

50 g frisch geriebener Parmesan plus mehr zum Servieren

Basilikum oder Petersilie zum Garnieren Zubereitung Koche die Pasta in reichlich Salzwasser al dente und hebe etwas Nudelwasser auf.

Erhitze eine Pfanne mit etwas Öl der Tomaten und brate die Shrimps 1–2 Minuten pro Seite goldbraun. Nimm sie aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Schäle und hacke die Zwiebel und den Knoblauch fein. Hacke die Tomaten. Schmilz die Butter in der Shrimp-Pfanne und brate beides glasig an. Gib das Tomatenmark, die gehackten getrockneten Tomaten und das Mehl dazu und rühre alles gut durch.

Lösch mit Brühe und Sahne ab und lasse die Soße einige Minuten einköcheln, bis sie sämig wird. Gib Oregano, Chiliflocken, Salz und Pfeffer dazu. Füge die Shrimps wieder hinzu und rühre den Parmesan ein.

Gib die abgetropften Nudeln in die Pfanne und schwenke alles gut durch. Ist die Soße zu dick, rühre etwas vom aufgehobenen Nudelwasser ein.

