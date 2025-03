Streetfood-Genuss für zu Hause: Diese Shrimp-Tacos sind in 20 Minuten fertig

Unsere Shrimp-Tacos bringen echtes Urlaubsfeeling auf den Teller. Tortillas gefüllt mit saftigen, mit Knoblauch und Chili gewürzten Garnelen, frischer Mango und Avocado – ein Traum aus Süße und Würze. Noch ein Spritzer Limette und eine gute Portion Koriander dazu und du wirst nicht genug davon bekommen! Perfekt für Taco-Abende mit Freunden oder ein schnelles, geniales Abendessen.

Blitzrezept für Shrimp-Tacos: pikant und fruchtig

Wenn es um Tacos geht, führt kein Weg an Mexiko vorbei. Die gefüllten Fladenbrote haben dort eine lange Tradition und sind in unzähligen Varianten zu finden. Es sollen schon die indigenen Völker Fisch mit Tortillas zubereitet und gegessen haben. Besonders an der Pazifikküste, vor allem in Baja California, sind Shrimp- und Fisch-Tacos mittlerweile ein absoluter Streetfood-Klassiker.

Typischerweise werden Baja-Style Shrimp-Tacos mit würzigen, oft leicht scharfen Garnelen serviert, die direkt über dem Feuer gegrillt werden. Dazu kommt eine frische Salsa, ein Spritzer Limette und natürlich Koriander. Manche Varianten enthalten außerdem einen cremigen Kohl- oder Krautsalat und eine leichte Mayo-Soße. Ob in einem kleinen Strandimbiss oder auf einem bunten Streetfood-Markt in Tijuana – Shrimp-Tacos sind ein fester Bestandteil der mexikanischen Küchenkultur und bringen immer ein Stück Urlaubsflair mit sich.

Das beste an unserem Rezept für Shrimp-Tacos? Du musst dafür nicht extra bis nach Mexiko reisen, um in den Genuss dieser einzigartigen Geschmackskombination zu kommen. Wir zeigen dir, wie du dir das Baja-Feeling ganz leicht direkt in deine eigene Küche holst.

Unsere Shrimp-Tacos sind im Handumdrehen zubereitet und schmecken fantastisch. Optimal, wenn du du auf der Suche nach einem Gericht bist, das raffiniert und dennoch unkompliziert ist. Die Zutatenliste ist glücklicherweise gar nicht lang: ein paar Taco-Shells oder kleine Tortillas, Avocado, Tomate, Mango sowie Garnelen, Sour Cream und frischer Koriander. Zwiebel und Knoblauch sowie Gewürze hast du bestimmt eh immer zu Hause.

Du brätst die Garnelen einfach mit Knoblauch und Gewürzen in der Pfanne 🛒 an. Aus Avocado, Tomaten, Mango, Koriander und Limettensaft sowie Salz und Pfeffer bereitest du eine Art Salsa zu. Füge die gebratenen Garnelen hinzu und dann geht’s auch schon fast ans Schnabulieren. Fülle die Garnelen-Mischung in die Taco-Hüllen, gib noch einen Klecks Sour Cream obendrauf und lass es dir schmecken!

Shrimp-Tacos Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel rot

1-2 Knoblauchzehe(n) nach Geschmack

1 Avocado

150 g Cherrytomaten

1/2 Bund frischer Koriander

1/2 Mango

1 Limetten

1-2 EL Öl

200 g Garnelen

1/4 TL Chiliflocken

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

8 Tortillas oder Taco-Shells

100 g Sour Cream Zubereitung Schäle Zwiebel und Knoblauch. Würfle die Zwiebel und hacke den Knoblauch fein. Halbiere die Avocado, entferne den Kern und die Schale. Schneide das Fruchtfleisch in Würfel. Wasche die Tomaten und den Koriander. Hacke den Koriander und schneide die Tomaten klein. Schäle die Mango und schneide das Fruchtfleisch in kleine Stücke. Presse den Saft der Limette aus.

Erhitze in einer Pfanne Öl. Brate darin die Garnelen mit Knoblauch und Chiliflocken scharf an. Würze mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver.

Gib die Zwiebeln, Tomaten, Avocado, Mango und gehackten Koriander in eine Schüssel. Gieße den Limettensaft darüber. Würze mit Salz und Pfeffer. Füge die Garnelen hinzu und vermenge alles miteinander.

Fülle die Mischung in die Tortillas oder Taco-Hüllen und toppe sie mit einem Klecks Sour Cream.

