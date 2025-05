Hast du schon einmal einen Martini Tonic getrunken?

Martini und Martini Tonic habe ich dank meiner ältesten Schwester kennen und lieben gelernt. Bis sie mich mit dem herben Drink vertraut machte, verband ich Martini immer nur mit dem Signature Drink eines berühmten britischen Geheimagenten. Ich selbst hatte Martini noch nie probiert und war immer davon ausgegangen, dass er für mich sowieso zu stark sein würde. Aber weit gefehlt!

Rezept für Martini Tonic: herber Drink für stilvollen Cocktailgenuss

Bei einem Besuch meiner Schwester in ihrer Wahlheimat am Rhein entdeckte ich eine Flasche Martini Rosato in ihrer gut ausgestatteten Hausbar. Da sie am Abend zuvor beim Besuch in einem Restaurant bereits einen Martini Tonic bestellte, war ich nun neugierig und wollte ihn ebenfalls probieren.

Das Wunderbare an Besuchen bei meiner Schwester: Wir kochen viel zusammen und nippen nebenbei häufig an einem leckeren Drink. Sie hat ein gutes Gespür für leckere Cocktails und immer ein paar Grundzutaten zu Hause. Deshalb war es auch kein Problem, einen Martini Tonic wie aus dem Restaurant des Vorabends zu mixen.

Es war einer dieser warmen ersten Tage im Jahr, an dem die Abende bereits so lau sind, dass man sie mit einem leichten Pullover draußen verbringen kann. Wir ließen durch die geöffnete Balkontür also die untergehende Frühlingssonne in die Küche, brutzelten etwas Leckeres zu essen und prosteten uns mit einem Glas Martini Tonic zu. Ich nahm den ersten Schluck – und war sofort verliebt!

Der würzig-fruchtige, leicht bittere Geschmack des Martinis begeisterte mich auf Anhieb. Zusammen mit spritzigem Tonic kreierte er einen frischen Drink, der wie gemacht war für diesen warmen Frühlingsabend. Das Getränk begleitete uns auch während der nächsten Tage, und seitdem mixe ich mir den Martini Tonic auch ab und an zu Hause. Manchmal gebe ich noch einige frische oder gefrorene Beeren dazu, wenn wir nach einer süßen Komponente ist.

Gönn dir doch auch mal einen leckeren Drink und finde heraus, welche Cocktails du am liebsten magst! Unsere Rezeptauswahl umfasst Klassiker wie Kir Royal und Touchdown, aber auch neue Kreationen wie Brombeer-Mojito und Rhabarber Spritz. Unser Koch-Bot verrät dir weitere Ideen.

Martini Tonic Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Bio-Grapefruit

2 EL Beeren optional

Eiswürfel

120 ml Martini Rosato online z.B. hier 🛒

120 ml Tonic Zubereitung Wasche die Grapefruit und presse den Saft einer Hälfte aus. Schneide die andere Hälfte in Scheiben.

Wünschst du dir mehr Süße, gib ein paar Beeren ins Glas und zerstoße sie leicht.

Fülle Eiswürfel in zwei Gläser und gib die Grapefruitscheiben dazu.

Gieße den Martini und Tonic dazu, rühre um und genieße den Drink kalt. Notizen Statt mit Saft einer frischen Grapefruit, kannst du den Cocktail auch mit Grapefruitsaft aus dem Tetrapack mixen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.