Königlicher Aperitif: So mixt du einen Kir Royal

Jetzt, wo der Frühling kommt und wir uns immer häufiger mit unseren Lieben und etwas zu Essen in den Garten setzen, darf es auch an sommerlichen Cocktails nicht fehlen. Schließlich geht kaum etwas über ein leckeres Getränk – alkoholisch oder nicht – das den Abend gemütlich einläutet. Extrapunkte gibt es, wenn dieses Getränk dazu noch ebenso edel schmeckt, wie es aussieht. Vorhang auf für den Kir Royal!

Eine Königin unter den Drinks: Das ist Kir Royal

Kir Royal klingt – wie so ziemlich alles mit dem Wort „Royale“ im Namen – einfach edel. Herrschaftlich, königlich, ein Drink für Adlige oder diejenigen, die sich so fühlen möchten. Seine Zutaten – Crème de Cassis und Champagner – unterstützen dieses Image nur. Dabei hat die Basis des Cocktails einen ganz anderen Ursprung. Der Kir, wie die Zubereitung mit Weißwein anstelle von Champagner heißt, war lange unter dem Namen blanc-cassis, bekannt. Es handelte sich um einen beliebten Aperitif, der in Cafés in ganz Frankreich serviert wurde.

Der Name Kir stammt von Félix Kir, einem ehemaligen Bürgermeister der Stadt Dijon. Dieser setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieg für das Konzept der europäischen Partnerstädte ein und servierte den Delegationen dieses Getränk bei ihren Besuchen. Wollte man ein wenig mehr Eindruck schinden, ersetzte man den Weißwein durch Champagner und erhielt so einen Kir Royal.

Um einen perfekte Kir Royal zuzubereiten, ist es wichtig, dass du Crème de Cassis, also schwarzen Johannisbeerlikör verwendest. Diesen kannst du fertig kaufen oder selbst machen. Die perfekte Mischung, laut der International Bartenders Association, sieht einen Teil des Likörs vor, der mit neun Teilen Champagner übergossen wird. Für diejenigen, die ebenso mathefaul sind wie ich, noch mal genauer: Gib zehn Milliliter Likör in ein Glas und gieße 90 Milliliter Champagner darüber. Dabei bekommt der Schaumwein eine hübsche Note, während sich der farbintensive Likör unten im Glas sammelt. Wenn du magst, kannst du ihn mit einigen frischen Himbeeren servieren. Santé!

Möchtest du mehr Cocktail-Klassiker entdecken? Dann mixe dir einen Dry Martini oder entdecke den Whiskey Sour für dich. Toll schmeckt auch der Manhattan.

Kir Royal Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 minute Min. Gesamtzeit 1 minute Min. Portionen 1 Glas Zutaten 1x 2x 3x 3 Himbeeren optional

10 ml Crème de Cassis gibt es online, z.B. hier 🛒

90 ml Champagner Zubereitung Lies die Himbeeren aus.

Fülle den Johannisbeerlikör in eine gekühlte Champagnerflöte.

Gieße mit Champagner auf und garniere mit den Himbeeren.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.